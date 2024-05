Andrew Garfield: Luca Guadagnino lo ha scelto per affiancare Julia Roberts nel thriller After the Hunt

Andrew Garfield si prepara ad affiancare Julia Roberts nel thriller After the Hunt, uno dei prossimi progetti dell'indaffaratissimo Luca Guadagnino.

Fresco del successo di Challengers, Luca Guadagnino è già immerso nel casting della sua nuova fatica americana, il thriller After the Hunt. Ad affiancare la diva Julia Roberts nel film ci sarà anche la star di Spider-Man Andrew Garfield, come anticipa Deadline.

Per il momento, riguardo al film prodotto da Amazon/MGM Studios sappiamo che verrà usata una sceneggiatura di Nora Garrett e che le riprese prenderanno il via in estate, in vista di una potenziale uscita nel 2025. Secondo Deadline, "ogni regista e star di primo piano" ha provato a essere coinvolto nel progetto in preparazione da un paio di anni.

Primi dettagli su After the Hunt

After the Hunt è descritto come un thriller intenso e drammatico incentrato su una professoressa universitaria (Julia Roberts) che si ritrova a un bivio personale e professionale quando un allievo brillante lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce.

A quanto anticipato finora, After the Hunt dovrebbe essere il prossimo film di Luca Guadagnino. Tra i numerosi progetti che lo vedono coinvolto spicca, inoltre, Camere separate, con Josh O'Connor, che verrà girato in Italia nel2025. L'autore sta, inoltre, ultimando l'adattamento di Queer di William S. Burroughs, con Daniel Craig nei panni del protagonista, che dovrebbe debuttare a un festival importante, potenzialmente la Mostra di Venezia, oltre a sviluppare l'adattamento di Le schegge di Bret Easton Ellis per HBO e un potenziale sequel di Chiamami col tuo nome di cui si parla da molto tempo. .