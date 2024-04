Challengers, Zendaya loda Luca Guadagnino: 'Capisce in modo incredibile l'esperienza umana e i personaggi'

Zendaya, sul red carpet della première americana di Challengers, ha lodato il regista italiano Luca Guadagnino, spiegando come ha lavorato con lui.

Zendaya, sul red carpet della première del suo nuovo film, ha lodato il regista Luca Guadagnino, condividendo qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set di Challengers.

Nel lungometraggio l'attrice ha il ruolo di Tashi, un'ex tennista professionista, che si ritrova coinvolta in un triangolo sentimentale con il marito Art (Mike Faist) e il suo ex amico e fidanzato (Josh O'Connor).

Un'esperienza unica sul set

Challengers: una scena del film

Parlando del lavoro compiuto per Challengers (di cui potete leggere la nostra recensione), Zendaya ha spiegato: "Luca Guadagnino è brillante. Penso abbia una comprensione meravigliosa dell'esperienza umana e capisce profondamente i personaggi su un altro livello".

L'attrice ha inoltre ricordato come queste caratteristiche fossero evidenti fin dalla prima conversazione avuta con il filmmaker sul lungometraggio e sui protagonisti della storia: "Sapeva semplicemente chi erano queste persone in un senso profondo e le capiva, comprendeva le loro speranze, i loro bisogni, i loro sogni, i loro desideri, le loro paure".

Zendaya ha ribadito che è stata un'esperienza speciale poter collaborare con Guadagnino e lavorare con lui, apprendendo inoltre molto. Oltre a imparare il tennis e prepararsi prima delle riprese, gli attori hanno potuto avere delle prove prima di iniziare le riprese: "Non aveva mai avuto questa occasione e per noi è stato così speciale avere quel tempo per lavorare allo script, immergerci nella storia e poterci conoscere".

Il suo collega Josh O'Connor ha aggiunto che lavorare con il regista italiano è stato un vero piacere: "Quando si ha un regista come Luca, è una tale ispirazione. Sa esattamente cosa sta facendo in ogni scena ed è un vero dono e onore lavorare con lui".