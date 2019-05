Andrew Garfield e Jessica Chastain star di The Eyes of Tammy Faye

Andrew Garfield e Jessica Chastain saranno i protagonisti del film biografico The Eyes of Tammy Faye.

Il progetto, prodotto da Fox Searchlight, verrà diretto da Michael Showalter ed è stato sviluppato dall'attrice in collaborazione con Tate Taylor.

Il lungometraggio si basa sull'omonimo documentario e racconterà la storia dei telepredicatori Jim e Tammy Faye Bakker (ruoli affidati ad Andrew Garfield e Jessica Chastain), che hanno formato la più grande emittente religiosa esistente al mondo. I due si sono però presto ritrovati coinvolti in situazioni economiche complicate, rivalità e uno scandalo sessuale che ha spezzato il loro matrimonio e l'impero mediatico che avevano costruito.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Abe Sylvia e Jessica sarà coinvolta anche come produttrice.

Garfield, prossimamente, reciterà anche in un altro film biografico: Instrumental, in cui avrà la parte del pianista James Rhodes che ha svelato di aver superato il trauma causato dagli abusi sessuali subiti da bambino grazie alla musica. L'artista aveva avuto anche lesioni fisiche, era scivolato nel tunnel dei problemi alimentari e soffriva di stress post-traumatico.

