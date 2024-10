Andrew Garfield ricorda Heath Ledger: "Sapeva che Il Cavaliere Oscuro sarebbe stato un successo"

Andrew Garfield ha ricordato Heath Ledger, con cui ha recitato nel film Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo, rivelando che il collega era consapevole che Il Cavaliere Oscuro sarebbe stato un successo.

L'attore, durante un nuovo episodio del podcast Happy Sad Confused, ha parlato della sua esperienza sul set accanto alla star australiana che ha perso tragicamente la vita nel 2008.

I commenti sul film Il Cavaliere Oscuro

Heath Ledger aveva da poco concluso le riprese del film Il cavaliere oscuro, diretto da Christopher Nolan, quando è arrivato sul set del suo progetto successivo.

Andrew Garfield ha spiegato: "Aveva appena interpretato il Joker, aveva finito il lavoro sul film, ed era così soddisfatto del film. Avevo chiesto: 'Come è andata?. E lui ha risposto: 'Sì, è davvero buono'".

Ledger nel ruolo del Joker

L'attore britannico ha poi ricordato che era uscita una copertina di Empire che ritraeva Ledger nella parte del villain della DC: "Lui ha reagito dicendo: 'Oh hanno usato una fottuta foto di merda'. E ho risposto: 'Stai scherzando, amico, sembra davvero incredibile!'. Ma ha replicato: "No, la posa è completamente sbagliata, sembra una specie di versione convenzionale di quello che farebbe un attore... Vedrai'. E sì, ho visto".

Ledger è morto mesi prima dell'uscita nelle sale del film di Nolan, vincendo un Oscar postumo.

Gioventù bruciata: da James Dean a Heath Ledger, le vite spezzate di Hollywood

I ricordi di Andrew Garfield

Garfield ha ricordato che lavorare con Heath, che ha paragonato a un animale selvaggio e definito come una persona incredibilmente libera, gli ha insegnato tanto: "Era quasi pericoloso sul set nel senso che era qualcosa che ispirava e spontaneo. Diceva prima di ogni ciak, o ogni scena, 'Divertiamoci con questa'. Ho ancora tanti oggetti che me lo ricordano. Il primo giorno sul set l'ho incontrato e aveva questi fantastici occhiali da sole Ray Ban e ho detto: 'Oh, che occhiali fighi'. E il giorno dopo erano nel mio camerino, li aveva lasciati per me. Era semplicemente uno spirito davvero generoso, meraviglioso, creativo".