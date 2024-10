Andrew Garfield ha cancellato il suo account Facebook prima di girare The Social Network, ecco perché

Andrew Garfield ha confessato di aver cancellato il suo account Facebook prima di lavorare al film biografico del 2010 The Social Network.

Diretto da David Fincher e scritto da Aaron Sorkin, il dramma acclamato dalla critica e premiato agli Oscar raccontava la nascita del noto social network, a partire da un giovane Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) all'Università di Harvard, dove fa amicizia con Eduardo Saverin (Garfield), un primo investitore e co-fondatore della piattaforma.

Facebook ha affrontato un'ondata di controversie sin dalla sua nascita nel 2004. Per anni l'azienda è stata accusata di vendere, gestire male i dati degli utenti e diffondere disinformazione.

Andrew Garfield in una scena di The Social Network

In un'intervista rilasciata a GQ durante la promozione del suo nuovo film We live in time - Tutto il tempo che abbiamo, Garfield ha spiegato perché ha eliminato l'app e ha poi lodato il ritratto del controverso gigante dei media in The Social Network.

L'attore ha ammesso che la decisione di abbandonare la piattaforma fu dovuta alla reputazione sempre più discutibile di Zuckerberg e al disagio che provava rimanendo sul social network: "Credo di averla abbandonata ancora prima di aver letto il copione. Non era un posto in cui volevo stare. Credo che in quel momento la reputazione di Zuckerberg fosse leggermente messa in discussione così come le sue intenzioni".

Garfield ha quindi proseguito: "Ho provato un senso di disagio, come credo sia successo a tutti e come succede tuttora. Aaron Sorkin ha catturato il terrore di ciò che questa persona aveva creato, la sua potenziale tossicità. Si possono individuare le ferite personali e la fallibilità personale della persona e il modo in cui è stata trasmessa al sistema o alla piattaforma o al prodotto o all'organizzazione che è stata creata".

A quattordici anni dalla sua uscita, l'interpretazione di Garfield di Eduardo Saverin in The Social Network rimane una potente testimonianza della complessità dell'amicizia e delle difficoltà dell'ambizione. La scena più importante del film mostra Eduardo che affronta Zuckerberg per avergli ridotto le azioni e averlo rimosso dalla carica di direttore finanziario. "Non avevo capito che sarebbe stato così straziante", ha dichiarato Garfield, sottolineando la profondità emotiva di affrontare qualcuno che sacrifica i suoi rapporti personali per il bene dell'azienda.