Facebook, Aaron Sorkin: "Quello che sta accadendo potrebbe diventare un sequel di The Social Network"

Aaron Sorkin tornerebbe volentieri a scrivere per David Fincher raccontando l'evoluzione e gli scadali di Facebook in un sequel di The Social Network.

Aaron Sorkin potrebbe presto avere a disposizione materiale per un sequel del suo hit The Social Network". Basta guardare cosa sta accadendo in questo momento a Facebook e ai cambiamenti aziendali preannunciati da Mark Zuckerberg.

Jesse Eisenberg con Andrew Garfield nel film The Social Network

"Beh, non voglio fare notizia con questo. Penso che quello che è successo con Facebook in questi ultimi anni sia una storia che vale la pena raccontare, e c'è un modo per raccontarla come seguito di The Social Network" ha dichiarato Aaron Sorkin all'Hollywood Reporter.

Nonostante Sorkin abbia passato gli ultimi anni a dirigere le proprie sceneggiature come nel caso di Molly's Game, Il processo ai Chicago 7 e l'imminente Being the Ricardos, lo scrittore si dice impaziente di tornare nel mondo di Facebook con David Fincher. Di fronte alla domanda se tornerà a occuparsi solo di sceneggiatura, Sorkin spiega:

"Non ho finito di voler lavorare con grandi registi, e Fincher sarebbe sicuramente in cima alla lista".

The Social Network: perché il film su Facebook è il Quarto potere dei nostri tempi

Aaron Sorkin ha messo però in chiaro che l'unica condizione per realizzare un sequel di The Social Network è riavere David Fincher alla regia. Come dichiarato mesi fa al podcast Happy Sad Confused:

"Le persone mi stanno parlando di un possibile sequel che scavi nel lato oscuro di Facebook. Voglio scrivere il film? Certo. Ma solo se lo dirigerà David Fincher. Se Billy Wilder uscisse dalla tomba e dicesse che lo vuole dirigere lui gli rispondere 'No, questo film lo faccio solo con David."