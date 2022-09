Andrew Barth Feldman reciterà accanto a Jennifer Lawrence nella commedia No Hard Feelings

Andrew Barth Feldman sarà il protagonista accanto a Jennifer Lawrence della commedia No Hard Feelings.

Il progetto viene descritto come un film vietato ai minori, ma ricco di emozioni.

Alla regia di No Hard Feelings ci sarà Gene Stupnitsky, realizzatore di Good Boys - Quei cattivi ragazzi prodotto da Universal, in grado di incassare 111 milioni in tutto il mondo.

La commedia sarà distribuita nei cinema americani il 16 giugno 2023 e il filmmaker è autore della sceneggiatura insieme a John Phillips.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama o dei personaggi affidati ad Andrew Barth Feldman e Jennifer Lawrence, coinvolta anche come produttrice.

L'attrice premio Oscar ha presentato recentemente al Toronto Film Festival 2022 il suo nuovo lungometraggio Causeway, in cui interpreta una donna che ritorna in patria dopo aver combattuto nella guerra in Afghanistan e cerca di ritornare a una vita normale dopo un incidente che le ha causato danni cerebrali.

Feldman ha invece recitato in A Tourist's Guide To Love, nella serie Netflix High School Musical: The Musical: La Serie e nello spettacolo teatrale Dear Evan Hansen.