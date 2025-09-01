Andrea Delogu e Luigi Bruno, fine dell’amore: ecco cosa è successo

Dopo quattro anni cala il sipario sulla storia tra la conduttrice e il modello. Intanto Andrea si prepara a Ballando con le stelle e al ritorno su Rai 2 con La Porta Magica.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe arrivata al capolinea la storia d'amore tra Andrea Delogu e il modello Luigi Bruno. A lanciare lo scoop è Giuseppe Candela nella sua rubrica C'è chi dice pubblicata sul nuovo numero del settimanale CHI, che uscirà in edicola il prossimo 3 settembre.

La fine della storia tra Andrea e Luigi

La notizia giunge a poche settimane dall'esordio della conduttrice a Ballando con le stelle, dove si cimenterà come concorrente al fianco del ballerino Nikita Perotti. "Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea?", ha scritto la stessa Delogu sui social, lasciando trapelare un momento delicato della sua vita.

Candela racconta che, mentre sul fronte professionale Andrea può sorridere grazie ai suoi impegni televisivi, sul piano sentimentale le cose sarebbero ben diverse: dopo quattro anni d'amore, la relazione con Bruno sarebbe definitivamente terminata. Una crisi che, secondo il giornalista, andava avanti da tempo.

Andrea Delogu e Luigi Bruno

La coppia era stata spesso al centro di chiacchiere e critiche per la differenza d'età: Luigi Bruno è infatti di 17 anni più giovane della conduttrice. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2021, circa un anno dopo la fine del matrimonio di lei con l'attore Francesco Montanari, come precisa Candela

Andrea Delogu pronta a tornare in televisione

Intanto la conduttrice si prepara a una stagione televisiva molto intensa. Dal 29 settembre 2025 tornerà su Rai 2 con la seconda edizione de La Porta Magica, in onda ogni pomeriggio alle 17.00. Il format racconta le storie di persone comuni che vogliono dare una svolta alla propria vita, grazie all'aiuto di un team di coach-opinionisti pronti a guidarli verso il cambiamento.

Ma prima del ritorno su Rai 2, Andrea Delogu si metterà in gioco sulla pista da ballo di Milly Carlucci: è infatti una delle dodici concorrenti della venticinquesima edizione di Ballando con le stelle, in onda dal 27 settembre su Rai 1. A sostenerla in questa nuova avventura ci sarà Nikita Perotti, giovane ballerino che lo scorso anno ha debuttato nel programma al fianco di Anna Lou Castoldi.