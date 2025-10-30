Andrea Delogu in lutto, la commozione di Antonella Clerici e dei colleghi di Ballando con le Stelle

Un terribile lutto ha colpito la conduttrice Andrea Delogu: il fratello minore, Evan Delogu, è morto a soli 18 anni in un incidente stradale avvenuto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un palo. L'impatto è stato purtroppo fatale, e per Evan non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La notizia ha sconvolto non solo la famiglia, ma anche il mondo dello spettacolo, che in queste ore si è stretto attorno alla conduttrice con messaggi di affetto e cordoglio.

Le reazioni dei colleghi e degli amici

Sui social, moltissimi volti noti hanno voluto far sentire la propria vicinanza ad Andrea Delogu in questo momento di dolore immenso, in prima fila alcuni dei concorrenti con i quali Andrea condivide il suo percorso a Ballando con le Stelle. Barbara D'Urso ha scritto in una story: "Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea."

Anche Rossella Erra ha condiviso un pensiero pieno di affetto: "Accanto a te con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te. Mia cara Andrea." Tra i messaggi più toccanti anche quello del tennista Fabio Fognini, che ha pubblicato una story scrivendo: "A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini." Il nuotatore Filippo Magnini ha aggiunto: "Un forte abbraccio Andrea, a te e alla tua famiglia. Vi sono vicino."

Andrea ed Evan Delogu

Il commosso saluto in tv

Anche il mondo della televisione ha voluto rendere omaggio al giovane Evan. In apertura della puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha dedicato parole di grande affetto alla collega: "Apro la puntata mandando un grande abbraccio da parte mia e di tutti noi alla mia amica e collega Andrea Delogu, che ha perso suo fratello giovanissimo, a soli 18 anni, per un incidente stradale, così all'improvviso. Le mandiamo un abbraccio. Anche voi a casa, che le volete bene: è una conduttrice da tanti anni, una ragazza speciale, stiamole vicino mandandole tutto il nostro affetto."

Eleonora Daniele, durante Storie Italiane, ha voluto esprimere la vicinanza della redazione: "Le condoglianze di tutti quanti noi, della nostra redazione, con grande vicinanza e affetto." A unirsi al cordoglio anche Salvo Sottile, che ha scritto su X: "Un forte abbraccio ad Andrea Delogu e ai suoi cari per la tragedia che li ha colpiti."

Le parole strazianti del padre, Walter Delogu

Poche ore dopo l'incidente, il padre di Andrea ed Evan, ha condiviso su Facebook un messaggio che ha commosso profondamente i suoi follower. Nel suo post, Walter Delogu, ha ricordato il figlio con parole di grande tenerezza e orgoglio.

Il messaggio di Barbara D'Urso su Instagram

"Faceva le serali, studiava alberghiero, si allenava in palestra, preparava i pasti per noi e lavorava d'estate senza mai chiedere un euro. Mio figlio mi traduceva articoli dall'inglese su nuove droghe pericolose, mi aiutava nelle conferenze per la prevenzione."

Walter ha raccontato anche il rapporto speciale che li univa: "Non beveva, non fumava. A volte lo prendevo in giro chiamandolo talebano o angelo. Ho capito ieri chi eri tu: un angelo. Amore mio, perché ci hai lasciato? Dormire nel tuo letto stanotte mi ha fatto capire quanto mi manchi."

Il messaggio si conclude con parole che spezzano il cuore: "La tua moto sarà aggiustata e non demolita. Ti abbraccia la mamma e tua sorella, la tua amata sorellina. A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme." Un dolore indescrivibile, quello che sta vivendo la famiglia Delogu, a cui tutto il pubblico televisivo e il mondo dello spettacolo si stringe in un grande abbraccio.