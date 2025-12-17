Andrea Delogu, un bacio appassionato con un uomo (non è con Nikita Perotti)

Alla vigilia della finale di Ballando con le Stelle, una foto svela la verità sulla vita sentimentale di Andrea Delogu. Ecco chi è l'uomo con cui è stata paparazzata.

Sabato prossimo si terrà la finale di Ballando con le Stelle. Il dancing show di Milly Carlucci proclamerà il vincitore della ventesima edizione e, tra i favoriti del programma, c'è anche Andrea Delogu. La conduttrice ha instaurato un ottimo feeling con Nikita Perotti, tanto che in molti avevano ipotizzato potesse essere nato qualcosa di più di una semplice intesa professionale. Tuttavia, una foto delle ultime ore ha spezzato il cuore dei fan della 'coppia', intesa come tale solo sul palco di Rai 1.

Il legame speciale di Andrea Delogu e Nikita Perotti: solo amicizia

La scorsa settimana un lungo post di Andrea Delogu era stato interpretato da molti come una dichiarazione d'amore nei confronti del ballerino. Successivamente, però, era stata la stessa conduttrice de La Porta Magica a chiarire che si trattava soltanto di una dichiarazione d'affetto e gratitudine verso Nikita, il suo maestro, che in questi mesi le è stato di grande sostegno nei momenti più bui e difficili: dalla morte del fratello della Delogu fino all'influenza che l'ha colpita duramente durante l'undicesima puntata di Ballando con le Stelle.

La foto che cambia tutto: il bacio con Alessandro Marziali

Nelle ultime ore, però, chi sperava che i Delotti diventassero una coppia anche nella vita privata è rimasto deluso. Tra i due, infatti, sarebbe nata soltanto una bella amicizia e il ballerino farebbe ormai parte della famiglia allargata di Andrea. La conduttrice, invece, sembrerebbe aver ritrovato l'amore dopo la conclusione della relazione con Luigi Bruno, durata circa quattro anni.

Nikita Perrotti e Andrea Delogu

Chi ha pubblicato in esclusiva le immagini di Andrea Delogu mentre bacia un altro uomo: Alessandro Marziali. Il giornalista Valerio Palmieri ha scritto: "Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto è proprio un bacio. E non metaforico. La coppia è uscita a cena, poi è tornata a prendere il cane di Andrea, Spilla, per portarlo a fare la passeggiata serale".

Chi è Alessandro Marziali

"E, alla fine, davanti alla 'porta magica' di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati - si legge sul settimanale - Poi, ognuno a casa propria". Su Alessandro Marziali ci sono poche informazioni: il suo profilo Instagram è privato e il suo lavoro sembrerebbe portarlo a spostarsi spesso tra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera e Zanzibar.