Andor: il trailer, il poster e la data di uscita della serie Star Wars

Andor, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, ha ora un teaser trailer e una data di uscita: mercoledì 31 agosto con due episodi.

Il video introduce la situazione socio-politica al centro degli eventi che permetteranno di scoprire le origini del protagonista di Rogue One, svelando come è entrato tra le fila della Ribellione.

La serie con protagonista Diego Luna si intitola Andor e nel cast ci saranno anche Stellan Skarsgård (The Avengers), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (Poldark), Genevieve O'Reilly che sarà Mon Mothma e Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera.

La serie sarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La storia sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Morte Nera.

Lo showrunner Tony Gilroy, durante la Star Wars Celebration, ha confermato che la prima stagione sarà composta da dodici episodi e sarà seguita da una seconda, sempre da 12 puntate, le cui riprese inizieranno in autunno.

La storia sarà ambientata cinque anni prima di Rogue One.