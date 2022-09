Andor: la serie di Star Wars sarà l'ultima volta di Diego Luna nei panni della spia ribelle

Dopo le voci circolate in rete nelle ultime settimane, la conferma arriva dal diretto interessato: Diego Luna, noto per il ruolo di Cassian Andor in Rogue One, ha rivelato che proprio Andor segnerà la sua ultima volta nei panni del personaggio.

"Adesso è davvero finita. La storia di Andor e di come sia arrivato in Rogue One verrà raccontata in 24 lunghi episodi che rappresenteranno un vero e proprio viaggio" - ha dichiarato l'attore ai microfoni di Entertainment Weekly. _"Ho imparato che bisogna vivere nel presente, godersi l'attimo e capire che a tutto c'è un inizio e una fine. Fino ad oggi posso dire di non aver mai affrontato un progetto con l'ambizione di sperare che durasse di più o che andasse da qualche altra parte rispetto a quello che ho davanti"__.

I primi tre episodi di Andor sono arrivati proprio oggi su Disney+. Lo show esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor alla scoperta della differenza che può fare. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti sono stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.