Andor: i nuovi Funko POP! della serie per prepararsi all'arrivo della stagione 2

Arriverà su Disney+ il 23 aprile la stagione 2 della serie Andor e, per la gioia dei fan, sono disponibili i Funko POP! versione bobblehead.

La stagione 2 della serie Andor, che concluderà il progetto prequel del film Rogue One, debutterà il 23 aprile in streaming e, nell'attesa, i fan possono arricchire la propria collezione di Funko POP! con quattro personaggi in versione bobblehead.

Lo show prodotto per Disney+ ha come star Diego Luna nel ruolo del futuro eroe della Ribellione ed è stato ideato da Tony Gilroy, coinvolto anche come produttore insieme a Kathleen Kennedy di Lucasfilm.

I Funko POP!

Sullo store ufficiale funkoeurope.com e nei negozi sono disponibili molti prodotti Pop! ispirati ai protagonisti della serie Andor. La collezione dei fan può infatti espandersi grazie alle versioni bobblehead di Cassian Andor, Kino Loy, Luthen Rael e Maarva.

I Funko POP! hanno un prezzo consigliato di 16€ e hanno un'altezza, in base al modello, di circa 11,1-12,8 centimetri.

Andor: il Funko POP! di Cassian

Andor: il Funko POP! di Kino Loy

Andor: il Funko POP! di Luthen Rael

L'ultimo capitolo della storia

Andor: il Funko POP! di Maarva

La seconda stagione di Andor, che è inoltre l'ultima della serie, sarà composta da 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia in esclusiva su Disney+, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

Il cast delle puntate inedite comprende Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.

Negli episodi il protagonista diventa un elemento chiave dell'Alleanza Ribelle. Tutti i personaggi coinvolti negli eventi saranno messi alla prova e, con l'aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi.