Andor: Diego Luna scioccato dal ritorno del suo personaggio nel mondo di Star Wars

Diego Luna è il protagonista della nuova serie spin-off di Star Wars Andor, incentrato sulla spia ribelle Cassian Andor già visto nel film Rogue One: A Star Wars Story, uscito nelle sale nel 2016. L'attore messicano non si aspettava il ritorno del suo personaggio, tanto da restarne addirittura "scioccato".

Andor: una foto di Diego Luna e Stellan Skarsgård

Erano anni, effettivamente, che la storia di Cassian era finita con il suo eroico sacrifico in Rogue One: A Star Wars Story, quindi ci sta che Diego Luna sia rimasto scioccato alla notizia di un ritorno per una serie tv. Ecco cosa ha detto a Variety raccontando cosa ha fatto quando ha saputo di Andor:

"Sono rimasto scioccato. Ero estasiato all'idea, è un viaggio bellissimo e stimolante".

Diego Luna ha poi continuato parlando di Rogue One, il primo film spin-off di Star Wars che ha aperto la strada a tutti i molteplici show e film venuti dopo:

"'Rogue One' sia un film su un evento, ma non si conosce molto di questi personaggi. La serie è un ottimo modo per approfondire la loro personalità, chi sono e le scelte che fanno"

Qui trovate la nostra recensione dei primi episodi di Andor. La serie è ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One ed è incentrata, appunto, sul personaggio di Cassian Andor, prima della formazione dell'Alleanza Ribelle. Già è stato annunciato che la seria avrà anche una seconda stagione, che concluderà la storia del personaggio, interpretato da Diego Luna.