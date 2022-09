Andor: il collegamento ad Han Solo nella serie spin-off di Star Wars

La serie spin-off appartenente al mondo di Star Wars, Andor, sta avendo un enorme successo su Disney+, elogiato dalla critica e dai fan, che nel quarto episodio hanno notato un collegamento con Han Solo.

Andor: una foto di Diego Luna e Stellan Skarsgård

Andor, la serie focalizzata sul personaggio di Cassian Andor conosciuto per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story sta riscuotendo molto successo dopo il debutto della scorsa settimana. Nell'episodio più recente, intitolato Aldhani, vienemenzionato Mimban, un luogo collegato ad Han Solo, storico protagonista di Star Wars, un pianeta che appare in Solo: A Star Wars Story, film spin-off sul celebre personaggio.

Situato nella Expansion Route, il pianeta paludoso Mimban non ha ricevuto alcuna attenzione fino a quando il minerale iperbaride non è stato trovato sotto la sua superficie. Dopo l'invasione dell'Armata Separatista dei Droidi durante le Guerre dei Cloni, si formò una milizia locale chiamata Esercito di Liberazione del Mimbanese. Tale esercito non accettò mai l'occupazione di Mimban, e continuò a combattere contro gli invasori anche sotto l'Impero.

Nell'episodio uscito in questi giorni, Andor spiega che si è unito all'Esercito di Liberazione Mimbanese quando aveva 16 anni, combattendo e diventando uno dei 50 sopravvissuti. Con questa rivelazione, si ipotizza che Cassian e Han Solo potrebbero essersi incontrati su Mimban, anche perché Han è stato sul pianeta in una delle sue tante avventure.

Ovviamente, questa è solo una teoria, non è certo che sia stato così ma il rimando al pianeta già conosciuto ha esaltato molto i fan della saga di Star Wars. per saperne dipiù scoprite la nostra recensione dei primi episodi di Andor.