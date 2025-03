Andor 2: un video dietro le quinte anticipa la situazione dei protagonisti

La stagione 2 di Andor arriverà ad aprile sugli schermi di Disney+ e, nell'attesa, Lucasfilm ha condiviso un nuovo video dietro le quinte che mostra alcune spettacolari sequenze e anticipa la situazione dei protagonisti.

Il debutto in streaming avverrà con i primi tre episodi dell'ultimo capitolo della storia che si ricollegherà poi a quanto raccontato nel film Rogue One.

Le anticipazioni di Andor 2

Nel filmato pubblicato online si vede il protagonista interpretato da Diego Luna mentre diventa un tassello importante nella lotta contro l'Impero, mentre i ribelli devono unire le forze nella speranza di sconfiggere il nemico.

Il video mostra inoltre alcuni dei personaggi che erano stati introdotti nella saga in occasione di Rogue One: A Star Wars Story e di cui si racconteranno nuovi dettagli legati al loro passato.

Tutti saranno messi alla prova e nelle dodici puntate, suddivise in quattro capitoli, si svelerà come i tradimenti, i sacrifici e i progetti di ognuno di loro diventeranno ancora più profondi e importanti.

La serie prequel del film

Lo show realizzato per Disney+ è legato al film in cui un eroico gruppo di ribelli ruba i piani della Morte Nera, l'arma di distruzione di massa dell'Impero.

La serie Andor è ambientata cinque anni prima rispetto agli eventi del lungometraggio per raccontare la storia dell'eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino.

Un nuovo poster della seconda stagione:

Un poster della stagione 2

Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

La seconda stagione di Andor è interpretata da Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker. La serie è stata creata da Tony Gilroy, che è anche l'executive producer insieme a Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull e John Gilroy.

Tony Gilroy ha scritto i primi tre episodi, mentre Beau Willimon gli episodi 4-6; Dan Gilroy ha scritto gli episodi 7-9 e Tom Bissell gli episodi 10-12. I registi della serie sono Ariel Kleiman (episodi 1-6), Janus Metz (episodi 7-9) e Alonso Ruizpalacios (episodi 10-12).