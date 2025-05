Andor 2: Tony Gilroy spiega perché non sono apparsi Darth Vader e Tarkin

Il creatore della serie Andor ha spiegato il motivo per cui nella serie non sono apparsi alcuni personaggi iconici della saga di Star Wars.

Il creatore della serie Andor ha spiegato l'assenza di personaggi iconici come Darth Vader e il Grand Moff Tarkin.

La serie di Star Wars prodotta per Disney+ è stata ideata come prequel del film Rogue One e si è conclusa con l'episodio che ha debuttato in streaming il 13 maggio.

L'assenza di alcuni personaggi della saga

Tony Gilroy, intervistato da Deadline, ha parlato della mancata apparizione dei personaggi della saga che aveva sollevato alcuni commenti negativi tra i fan sui social. Il filmmaker ha spiegato in modo chiaro e diretto: "Se ne avessimo avuto bisogno, li avrei inseriti nella storia".

Darth Vader e Tarkin hanno avuto una breve apparizione nel film con star Diego Luna e Felicity Jones.

Nel lungometraggio, infatti, è proprio Tarkin a dare l'ordine di attaccare il pianeta Scarif, scelta che porta alla morte di Andor e Jyn. Vader, invece, uccide vari ribelli nel tentativi di riottenere i piani della Morte Nera.

La fine della storia

La serie si è conclusa ricollegandosi al film, mostrando Cassian mentre parte per incontrare Tivik, momento presente in Rogue One: A Star Wars Story.

Gilroy ha inoltre ribadito che non c'è nessun piano riguardante una terza stagione della serie e, in futuro, non dovrebbe più essere coinvolto nella saga: "Non credo. Attualmente ci ho lavorato per 10 anni, considerando il tempo trascorso per realizzare Rogue One e questa serie".

Nel cast della seconda stagione di Andor c'erano, oltre al protagonista Diego Luna che ha interpretato nuovamente Cassian, anche Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, ed Elizabeth Dulau. Tra gli interpreti ci sono poi Ben Mendelsohn e Forest Whitaker nei ruoli di Orson Krennic e Saw Gerrera, personaggi apparsi anche in Rogue One.