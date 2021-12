And Just Like That...: svelato il destino di Stanford Blatch, personaggio del defunto Willie Garson

L'attore di Sex and the City Willie Garson è scomparso pochi mesi fa, il destino del suo personaggio Stanford Blatch comincia a delinearsi nel quarto episodio del revival And Just Like That....

Il destino di Stanford Blatch, uno dei personaggi preferiti del franchise di Sex and the City interpretato dal compianto Willie Garson, inizia a delinearsi nel quarto episodio del revival And Just Like That....

Willie Garson e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio D'amore o d'accordo

Attenzione. Se non volete conoscere spoiler su And Just Like That... non proseguite nella lettura di questa news

In realtà nella serie viene svelato che il migliore amico di Carrie (Sarah Jessica Parker) ha lasciato gli Stati Uniti per Tokyo per motivi di lavoro. Ciò lascia infinite possibilità per spiegare perché Stanford non tornerà mai più nella serie.

Quando vediamo Carrie nell'episodio quattro, intitolato Some of My Best Friends, lei ha deciso di vendere la casa che condivideva con Mr. Big (Chris Noth) dopo la sua morte nel primo episodio. Carrie ha trovato ancora una volta conforto a Brownstone, portando con sé le ceneri di Big che conserva su uno scaffale del suo armadio, poco sopra tutti i suoi favolosi vestiti e scarpe.

"Solo finché non riesco a capire dove vuoi davvero stare", dice ad alta voce mentre parla rivolta all'urna.

Mentre esce dall'armadio, scopre una busta gialla nascosta dietro il suo telefono vintage nero. È una nota di Stanford in cui leggiamo:

"Carissima Carrie, quando leggerai questo, sarò a Tokyo. Non potevo chiamarti, non senza piangere." Il resto del messaggio non è chiaro allo spettatore, ma il marito di Stanford, Anthony Marentino (Mario Cantone) porta con sé qualche chiarimento poco dopo.

Willie Garson, il dolore di Sarah Jessica Parker: "Non sono ancora pronta a parlarne"

"Sai, Stanny odia deludere le persone", dice Anthony a Carrie mentre lei si chiede perché non le avrebbe detto tutto questo di persona. Non solo Stanford ha lasciato New York per il Giappone per supportare una star diciassettenne dei social media in tournée in Asia, ma sta anche mettendo fine al matrimonio con Anthony. Il quale confessa a Carrie: "Sai, anche io ho ricevuto una lettera. Vuole il divorzio. Non capisco... eravamo così felici".

Willie Garson, l'interprete di Stanford Blatch, è morto il 21 settembre 2021 a 57 anni in seguito a una lunga malattia.