Willie Garson, il dolore di Sarah Jessica Parker: "Non sono ancora pronta a parlarne"

Sarah Jessica Parker ha commentato un post dedicato a Willie Garson, ammettendo di non essere ancora pronta a parlare della morte dell'attore di Sex and the City.

Sarah Jessica Parker ha lasciato ben intendere, tramite un commento su Instagram, il dolore che sta provando per la perdita di Willie Garson, l'attore con cui ha condiviso per anni il set di Sex and the City, morto questa settimana a soli 57 anni. L'interprete di Carrie Bradshaw ha ammesso che non è ancora pronta a parlare dell'amico e collega scomparso.

La notizia della morte di Willie Garson, avvenuta questa settimana, ha rattristato il mondo della serialità internazionale. Nelle scorse ore, decine e decine di personalità dello spettacolo hanno dato il proprio addio all'attore tramite i canali social. Non potevano mancare, in tal senso, i messaggi d'affetto delle attrici e degli attori che con Garson hanno condiviso l'esperienza di Sex and the City, ovvero Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte), Kim Cattrall (Samantha) e Chris Noth (Mr. Big). Il profilo di Sarah Jessica Parker, invece, non è stato aggiornato e molti si sono chiesti il motivo di tale silenzio da parte dell'attrice che in Sex and the City ha interpretato la migliore amica di Stanford, interpretato da Garson sin dalla prima stagione della serie TV.

Ebbene, per il momento Parker ha scelto di limitarsi ad un commento lasciato sotto il post che Chris Noth ha dedicato a Garson. Un'immagine che ritrae l'attrice che ride con l'attore scomparso, a cui Noth ha aggiunto soltanto un cuore spezzato. Parker, invece, ha fatto capire che sta ancora elaborando la notizia, dicendo di non essere ancora pronta a parlarne. "Grazie carissimo Chris. Io non sono ancora pronta a parlarne. Baci", si legge nel commento.

Tra i tanti post dedicati a Willie Garson, segnaliamo quello ricco di emozione condiviso da Kristin Davis, interprete di Charlotte. L'attrice ha pubblicato alcune foto di Garson ed ha scritto: "Ho incontrato Willie per la prima volta nel 1995 sullo spaventoso set notturno di X-files. Mi ha fatto subito ridere. Non sapevo che avremmo avuto la gioia di condividere insieme Sex and the City e And Just Like That. Willie era più intelligente e più divertente di quanto avreste mai immaginato. Ora siamo senza di lui ma voglio davvero rendere omaggio al suo impegno senza paura per la paternità single. Abbiamo parlato spesso dell'essere genitori single attraverso l'adozione. E niente gli dava più gioia e orgoglio di suo figlio Nathen. La forza e la saggezza di Nathen vanno oltre i suoi anni e sono evidenti nel bellissimo tributo a suo padre. Sono grata per tutto il tempo che abbiamo condiviso e grata che così tanto della tua luce brillante sia nella serie per sempre. Ti amiamo per sempre".

La notizia della morte di Garson è avvenuta per cancro al pancreas. L'attore è apparso in 27 episodi di Sex and the City ed ha avuto la forza e l'energia di filmare anche alcune scene per il revival di prossima uscita And Just Like That.