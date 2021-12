And Just Like That...: da oggi su SKY e NOW il nuovo capitolo di Sex and the City

Arriva oggi su SKY e NOW And Just Like That..., il nuovo capitolo di Sex and the City che vedrà il ritorno delle storiche protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte.

Debutta oggi su Sky e NOW, in contemporanea con l'esordio negli Stati Uniti, And Just Like That..., il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie tv Sex and the City, del produttore esecutivo Michael Patrick King.

Locandina di And Just Like That...

La programmazione

I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dalle 9:00 di oggi, giovedì 9 dicembre, on demand su Sky e in streaming su NOW. Sabato 11 dicembre saranno trasmessi in prima serata su Sky Serie, mentre il sabato successivo, 18 dicembre, sempre su Sky Serie partirà la versione doppiata in italiano.

And Just Like That... segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) passare dalle difficoltà della vita e dell'amicizia a trent'anni a quelle della vita e dell'amicizia a cinquanta.

Grande assente sarà Samantha Jones, interpretata per 6 stagioni e due film da Kim Cattrall: il suo personaggio, come hanno ribadito di recente i produttori, non è morto, ma resta da capire come sarà giustificata la sua mancanza nel revival.

Il cast include anche Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. La serie "Sex and the City" è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo "Sex and the City" di Candace Bushnell.