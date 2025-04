And Just Like That 3, Mario Cantone ha chiesto più scene di nudo: "Mi piace essere un sex symbol a 65 anni"

La star di Sex and the City e della serie sequel vorrebbe avere più possibilità di mettere in mostra le proprie nudità nella terza stagione.

Ospite del podcast Are You a Charlotte? di Kristin Davis, Mario Cantone, che ha interpretato il wedding planner di Charlotte nella serie Sex and the City, ha raccontato un consiglio che ha dato allo showrunner Michael Patrick King.

Cantone ha chiesto di avere più scene di nudo nella terza stagione dello show per un motivo molto preciso che lui stesso ha raccontato nel corso della chiacchierata con la collega.

Mario Cantone vuole più scene di nudo in And Just Like That 3

"Gli ho detto che voglio più nudità" ha spiegato Cantone dopo aver girato alcune scene di quel tipo nella seconda stagione "I miei DM sono esplosi il giorno dopo. Mi piace essere sessualizzato a 65 anni, è una bella cosa" ha scherzato Cantone.

Il personaggio di Mario Cantone è apparso per la prima volta nella serie nell'episodio Running With Scissors, nella terza stagione della serie madre. Il suo personaggio, l'irascibile Anthony Marentino, è diventato subito un beniamino dei fan ed è tornato per la sesta stagione.

L'evoluzione del personaggio di Mario Cantone in And Just Like That

Nella seconda stagione di And Just Like That..., Anthony diventa proprietario di una panetteria chiamata Hot Fellas che, come suggerisce il nome, impiega dei bei ragazzi come fattorini. Anthony finisce per invaghirsi di uno di loro, Giuseppe (Sebastiano Pigazzi), e i due iniziano una relazione.

Sarah Jessica Parker in una scena di And Just Like That

La relazione ha permesso a Cantone di girare diverse scene in cui il suo personaggio è più spogliato del solito. L'attore ha ricordato anche Willie Garson, co-star nella serie nel ruolo di Stanford e scomparso nel 2021:"Mi manca, mi faceva ridere tantissimo, era un marito televisivo fantastico, brillante ed esilarante. Mi manca molto".