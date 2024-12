Anaconda tornerà nelle sale con un remake con star Jack Black e Paul Rudd, ecco la data di uscita

Sony Pictures ha annunciato quando arriverà nelle sale americane la nuova versione di Anaconda, film che avrà come star Paul Rudd e Jack Black.

Anaconda, il nuovo film prodotto da Sony Pictures con star Paul Rudd e Jack Black, ha ora una data di uscita.

Il progetto cinematografico debutterà infatti nelle sale americane nel giorno di Natale del prossimo anno, nel 2025.

I primi dettagli del remake di Anaconda

Alla regia di Anaconda ci sarà Tom Gormican, mentre la sceneggiatura è firmata dal filmmaker insieme a Kevin Etten, con cui aveva già scritto Il talento di Mr. C, con star Nicolas Cage.

Nel team della produzione del film, che avrà tra le sue star anche Daniela Melchior oltre al duo comico composto da Paul Rudd e Jack Black, ci saranno Brad Fuller e Andrew Form tramite la loro Fully Formed.

Il film degli anni '90

La versione originale di Anaconda aveva come star Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson e Ice Cube. Al centro della trama c'era una troupe cinematografica che veniva presa in ostaggio da un cacciatore e veniva obbligata a partecipare alla sua caccia al serpente più grande e letale esistente. Il film aveva incassato 65.9 milioni di dollari negli Stati Uniti e 136.9 milioni in tutto il mondo.

La nuova versione di Anaconda, di cui non è ancora stata diffusa la sinossi ufficiale, dovrà scontrarsi nelle sale con Sarah's Oil prodotto da Angel Studios, un film evento targato Universal, The Housemaid con star Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, e Marty Supreme con star Timothee Chalamet.

Pochi giorni prima, il 19 dicembre, debutterà invece l'atteso Avatar: Fire & Ash, il nuovo capitolo della saga cinematografica diretta da James Cameron. Warner Bros distribuirà poi un film, ancora senza un titolo ufficiale, e Paramount proporrà un lungometraggio ambientato nel mondo di SpongeBob Squarepants.