Anaconda, Jennifer Lopez approva il reboot con Paul Rudd e Jack Black

Jennifer Lopez e Ice Cube hanno apposto il loro simbolico timbro sul nuovo film Anaconda, il reboot con protagonisti Paul Rudd e Jack Black. J.Lo e il rapper erano tra le star del lungometraggio del 1997 e ora hanno dato il loro 'ok' ufficiale al progetto.

Inoltre, sia Jennifer Lopez che Ice Cube hanno accettato di partecipare con un cameo al film, dopo la richiesta degli sceneggiatori in fase di scrittura dello script. I due appariranno brevemente nel nuovo capitolo.

L'approvazione di Jennifer Lopez

Kevin Etten, lo sceneggiatore, e Tom Gormican, il regista, hanno chiesto a Lopez e Cube di partecipare al film e la loro risposta affermativa ha significato anche premere il tasto verde per il nuovo lungometraggio.

Jack Black e Paul Rudd in una scena di Anaconda

Il regista del reboot di Anaconda Tom Gormican ha dichiarato: "Pensavamo sempre che sarebbe stato divertente avere i membri sopravvissuti. Così abbiamo continuato a contattarli. [Ci hanno dato il loro] timbro di approvazione".

La nuova avventura nel reboot di Anaconda

Il nuovo lungometraggio in uscita ha come protagonisti due star Paul Rudd e Jack Black e il regista lo descrive come "un film tra amici che diventa un film d'avventura, poi un film d'azione e infine un film horror".

Gormican ha voluto allontanarsi dal precedente film, nonostante la presenza di Jennifer Lopez e Ice Cube: "Il pubblico è semplicemente stanco di non vedere storie originali. È stato un decennio di: 'Ecco dei remake di cose che amavate', e c'è un limite alla nostalgia delle persone. Sono due storie che parlano di risalire un fiume in barca, giusto? Un serpente sostanzialmente striscia sulla terra o nell'acqua. Può avvolgerti o morderti. Quindi sei vincolato ai modi in cui uccide e sei vincolato a una struttura che va dal punto A al punto B, ed è questo che condivide con la storia originale... Ho un grande rispetto per l'originale. Amo quello che hanno fatto. [Ma] non volevo giocare in quel recinto".