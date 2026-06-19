Ana de Armas e Kate Hudson insieme in un thriller erotico diretto dal regista di Pieces of a Woman

Due candidate all'Oscar, un regista acclamato nei festival e una storia fatta di tradimenti, desiderio e giochi di potere. "Palm Grove" non è ancora stato venduto, ma a Hollywood c'è già chi scommette su una vera e propria guerra tra gli studios per assicurarselo.

Ana de Armas e Kate Hudson condivideranno per la prima volta il grande schermo in Palm Grove, nuovo thriller erotico che promette di riportare in auge un genere che negli ultimi anni sembrava quasi scomparso dalle grandi produzioni hollywoodiane.

Un matrimonio perfetto che nasconde un segreto

Il progetto sarà diretto dal regista ungherese Kornél Mundruczó, autore di film apprezzati dalla critica come Pieces of a Woman, e verrà presentato ufficialmente al mercato nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Deadline, il pacchetto sarebbe già considerato uno dei più appetibili del momento e potrebbe scatenare una corsa tra studios e piattaforme interessate ad acquisirne i diritti.

Un ritratto di Ana de Armas

A rendere l'operazione particolarmente interessante è soprattutto il cast. Da una parte Ana de Armas, ormai diventata una delle attrici più richieste di Hollywood dopo il successo di Knives Out, Blonde e del recente spin-off di John Wick, Ballerina. Dall'altra Kate Hudson, che negli ultimi anni ha vissuto una nuova fase della propria carriera, ottenendo riconoscimenti prestigiosi grazie a ruoli più maturi e complessi rispetto alle commedie romantiche che l'avevano resa famosa.

I dettagli della trama restano per il momento limitati, ma la sinossi diffusa dai produttori lascia intuire un racconto costruito attorno a tensione psicologica, seduzione e vendetta. La storia sarà ambientata in uno dei quartieri più esclusivi e lussuosi di Miami, dove una donna apparentemente perfetta scopre che il marito conduce una doppia vita. Una rivelazione destinata a sconvolgere ogni equilibrio.

Da quel momento, quello che inizia come un tradimento si trasforma in una pericolosa partita di potere nella quale desiderio, manipolazione e controllo diventano le vere armi dei protagonisti.

La produzione descrive il film come una storia in cui il tradimento diventa "il gioco più inebriante della sua vita", lasciando immaginare un intreccio fatto di colpi di scena e continui ribaltamenti di prospettiva.

Un genere che Hollywood sta riscoprendo

Negli ultimi anni il thriller erotico sembrava essere stato relegato ai margini dell'industria cinematografica. Dopo il boom degli anni Novanta, dominato da titoli come Basic Instinct, Proposta indecente e Attrazione fatale, il genere aveva progressivamente perso centralità. Però, qualcosa è cambiato.

Una scena con Kate Hudson

Film come Babygirl, Saltburn e diverse produzioni presentate nei principali festival internazionali hanno dimostrato che esiste ancora un forte interesse del pubblico per storie che mescolano suspense, eros e conflitti psicologici.

In questo contesto, Palm Grove sembra inserirsi perfettamente. La presenza di due star di primo piano come Ana de Armas e Kate Hudson potrebbe infatti consentire al progetto di raggiungere una platea molto più ampia rispetto ad altri titoli appartenenti allo stesso filone.

Per Ana de Armas si tratta dell'ennesimo progetto di alto profilo in una fase particolarmente intensa della sua carriera. Dopo aver guidato il cast di Ballerina, spin-off ambientato nell'universo di John Wick, l'attrice cubana è attualmente impegnata nelle riprese di Safe House, la sua prima importante serie televisiva per Apple TV+.

Kate Hudson arriva invece da uno dei momenti più apprezzati della sua carriera recente. La sua interpretazione nel film musicale Song Sung Blue le ha infatti garantito numerose candidature ai principali premi cinematografici, compresi Oscar e Golden Globe.

Parallelamente l'attrice continua il proprio percorso televisivo con Running Point, la comedy sportiva di Netflix recentemente rinnovata per una terza stagione, mentre è già al lavoro anche su Hello & Paris, nuova commedia romantica targata Amazon MGM Studios nella quale reciterà accanto a Javier Bardem.

Hollywood osserva

Al momento Palm Grove non ha ancora una data di uscita né una distribuzione ufficiale, ma gli addetti ai lavori sembrano concordare su un punto: il film possiede tutti gli elementi che potrebbero trasformarlo in uno dei progetti più contesi dei prossimi mesi.

Un regista rispettato dalla critica, due attrici di primo livello e una storia che promette di giocare con desiderio, ambizione e oscuri segreti familiari. Ingredienti che spiegano perché, ancora prima dell'inizio delle riprese, Hollywood stia già osservando Palm Grove con grande attenzione.