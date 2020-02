Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe e anticipa: "Sarà rivoluzionario"

Ana de Armas sarà Marilyn Monroe nel film Blonde, diretto da Andrew Dominik; dopo Knives Out e No Time To Die, l'attrice si prepara a fare la storia.

L'attrice Ana de Armas sarà la prossima Marilyn Monroe sul grande schermo, nel film Blonde diretto da Andrew Dominik. Dopo gli ottimi risultati avuti con Cena con delitto - Knives Out, de Armas si prepara a vestire i panni della Bond Girl in No Time To Die, il nuovo capitolo della saga di James Bond. Nel futuro, c'è però anche una piccola rivoluzione.

Come rivelato in un'intervista a Vanity Fair, il ruolo della celebre e leggendaria interprete americana è un punto di svolta nella carriera di Ana de Armas, ma non solo: "Una cubana che interpreta Marilyn Monroe. Lo volevo così tanto. Vediamo quella famosa foto di lei che sorride nel momento, ma è soltanto una fetta di cosa stava veramente affrontando al tempo."

La scelta di Ana de Armas come nuovo volto di Marilyn Monroe è infatti un importante passo avanti verso una maggiore diversificazione a Hollywood e sarà certamente un'esperienza emozionante per tutte le ragazze cubane e latine che si vedranno rappresentate in un personaggio così iconico. Il sigillo di garanzia è arrivato dalla collega di Cena con delitto - Knives Out, Jamie Lee Curtis, figlia del Tony Curtis che recitò con Monroe in A qualcuno piace caldo: "Sono caduta a terra. Non potevo crederci. Ana era completamente sparita. Era Marilyn."

Anche il regista di Blonde ha creduto in Ana de Armas come perfetta Marilyn Monroe fin dalla prima audizione e ha lavorato a stretto contatto con l'attrice per rendere la sua interpretazione perfetta per la prossima stagione di festival cinematografici. Chissà che per de Armas non si aprano anche le porte degli Oscar, visto lo spassionato amore che da sempre hanno gli Academy Awards per i film biografici. Basta pensare al più recente Oscar dato alla Migliore attrice protagonista, andato a Renée Zellweger per Judy, in cui interpretava Judy Garland.