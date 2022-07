Ana de Armas: "L'attenzione che ho ricevuto quando stavo con Ben Affleck era orribile"

Ana de Armas ricorda con orrore l'attenzione dei media concentrata su di lei durante la sua relazione con Ben Affleck, esperienza che l'ha spinta a lasciare Los Angeles dopo la rottura col divo.

No Time To Die: Ana de Armas in una foto della premiere del film

"Non c'è via di scampo. Non c'è via d'uscita", ha rivelato l'attrice 34enne in una nuova intervista alla rivista Elle. "È sempre la sensazione di qualcosa che non hai, qualcosa che ti manca. È una città che ti mette ansia".

Ana de Armas e Ben Affleck, 49 anni, hanno confermato la loro relazione su Instagram nel maggio 2020 quando l'attrice ha pubblicato le foto con Affleck per il suo compleanno. A gennaio 2021, però, tra i due attori si era interrotto l'idillio.

Ana de Armas in vacanza in Italia: le foto in bikini entusiasmano i social

Da allora, Ana de Armas ha trovato la felicità a New York City e nuovi modi per evitare un intenso controllo da parte dei media. Evita di cercare se stessa su Google e si assicura che la sua vita personale rimanga privata.

"Ho cancellato Twitter anni fa", ha detto alla rivista. "Sono stata a malapena su Instagram per quasi un anno".

Ana De Armas è attualmente nei cinema italiani col thriller The Gray Man insieme a Ryan Gosling e Chris Evans. a breve la vedremo nei panni dell'icona Marilyn Monroe nel biopic Netflix Blonde.