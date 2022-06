Ana de Armas in vacanza in Italia: le foto in bikini entusiasmano i social

Ana de Armas ha condiviso alcune foto di sé mentre si gode una vacanza in Italia, facendo scatenare l'entusiasmo dei social, rimasti ipnotizzati dagli scatti che ritraggono l'attrice in bikini sotto il sole della Costiera Amalfitana.

Essere stata la nuova Bond girl (in No Time to Die), aver recitato con Ryan Gosling e Chris Evans (in The Invisible Man) e, soprattutto, essere stata scelta per essere Marilyn Monroe nel film biografico dedicato alla diva di Hollywood, Blonde, sono solo alcuni dei traguardi professionali che Ana de Armas ha raggiunto negli ultimi mesi. Trionfi che, oltre a confermarla come una delle star più gettonate a livello internazionale, le hanno anche fatto fare i conti con un fitto calendario: riprese, anteprime, promozioni e via dicendo. In questo quadro, ha trovato comunque il tempo di godersi un po' di meritato riposo, concedendosi una fuga in Costiera Amalfitana, dove è stata accompagnata da un misterioso ragazzo.

L'interprete cubana ha condiviso un cuore, un sole e la bandiera italiana nel post che in due ore ha superato i 600mila like (in costante aumento). Nelle immagini che completano il post, possiamo vedere Ana de Armas con un look da spiaggia ed anche in bikini. L'attrice è in splendida forma ed ora in tanti si chiedono chi sia il ragazzo che si intravede in uno degli scatti. Per il momento la persona in questione rimane anonima, poiché non è stata taggata nella sua pubblicazione. Tuttavia, seguendo i titoli internazionali degli ultimi mesi, tutto fa pensare che si tratterebbe di Paul Boukadakis, l'uomo d'affari e vicepresidente di Tinder con cui Ana è stata legata dopo la rottura con Ben Affleck. Per avere eventuali conferme o smentite, non rimane che attendere.