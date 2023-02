Friends: Paul Rudd si è sentito a disagio nel girare l'episodio finale

Paul Rudd ha voluto ricordare la sua esperienza sul set di Friends e di come il finale della serie lo abbia messo in forte disagio.

Prima ancora di vestire i panni dell'Avenger Ant-Man nel noto franchise Marvel, Paul Rudd è stato protagonista di numerose commedie e sit-com, tra cui la serie cult Friends. L'attore ha debuttato nella nona stagione nei panni di Mike Hannigan, interesse amoroso di Phoebe, partecipando anche al finale della serie.

Come rivelato in una recente intervista per l'attore si è trattata di un'esperienza emozionante e anche molto spiazzante:

"Girare il finale della serie è stata un'esperienza davvero emozionante per tutto il cast, ormai assieme da una decade. Ma mi sono sentito a disagio perchè pensavo di non meritare quel posto. Erano tutti in lacrime e io pensavo wow! Mi sono sentito molto privilegiato di aver avuto quest'opportunità, ma al tempo stesso non volevo rubare la scena ad altri". Il personaggio interpretato da Paul Rudd è apparso in tutto in 17 episodi, diventando poi il terzo marito di Phoebe.

Buona parte del cast di Friends si è riunita in un episodio speciale trasmesso nel 2021 su HBO Max che ha ripercorso i segreti dietro al successo di una delle serie più iconiche di sempre. Courtney Cox vorrebbe un'altra reunion, possibilmente prima che tutti compiano 80 anni.