Amy Adams confessa la sua cotta per Robert De Niro: "È molto sexy"

Amy Adams ha rivelato di essere innamorata di Robert De Niro, dopo aver visto per la prima volta Il Padrino 2, nonostante la differenza di età.

Amy Adams non aveva mai visto Il Padrino e, dopo la visione, si è resa conto di avere una cotta per Robert De Niro, trovandolo molto fascinoso, soprattutto nella sua versione anni'70, e davvero sexy.

Amy Adams ha partecipato allo show Jimmy Kimmel Live da casa sua, raccontando come ha trascorso la quarantena durante l'emergenza sanitaria. La Adams ha passato il tempo recuperando i migliori film a partire dagli anni'60 e colmando qualche lacuna. La star ha confessato di aver visto per la prima volta alcuni capolavori di Robert De Niro come Il cacciatore e Il Padrino, rendendosi conto di essere cotta della versione giovane dell'attore:

"Sono innamorata della sua versione negli anni '70. Voglio dire, non è che non potrei essere innamorata di lui ora, ma sai, sono sposata. Ho capito che ho una cotta retroattiva per Robert De Niro, lui è davvero sexy"

Una scoperta esilarante che Amy Adams ha potuto fare grazie a un cineforum organizzato in casa con un gruppo di amici con i quali poi dopo la visione si apriva il dibattito:

"Ogni settimana guardiamo un candidato a miglior film dagli anni '60 ad oggi. Ora siamo arrivati agli anni '80. Pensavo di aver visto questi film, ma in realtà molti non li avevo mai visti, quindi è stato fantastico".

