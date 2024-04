Nightbitch: annunciata la data di uscita dell'horror con Amy Adams

Searchlight Pictures ha annunciato la data di uscita di Nightbitch, l'attesissimo horror che vede come protagonista Amy Adams. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 6 dicembre 2024. Ancora non è stata svelata la data di uscita per le sale italiane.

Secondo Deadline, la logline di Nightbitch vede la Adams interpretare una donna "gettata nella routine casalinga di crescere un bambino in periferia, che lentamente abbraccia il potere ferino profondamente radicato nella maternità, mentre diventa sempre più consapevole dei bizzarri e innegabili segni che potrebbe trasformarsi in un cane". Scoot McNairy di A Quiet Place Part II interpreta il marito della Adams nel film. Qui potete dare un'occhiata alle prime immagini di Nightbitch.

American Hustle, Christian Bale: "Ho difeso Amy Adams dal regista David O. Russel"

I dettagli del film

Nightbitch è basato sull'omonimo romanzo di Rachel Yoder del 2021. Il film è scritto e diretto da Marielle Heller, che in precedenza ha realizzato Diario di una teenagerdel 2015, Copia originale del 2018 e Un amico straordinario del 2019. Ha anche interpretato Alma Wheatley in La regina degli scacchi di Netflix.

"Il libro di Rachel Yoder mi ha tolto il fiato", ha detto in precedenza la Heller. "Non mi sentivo così per un libro da quando ho letto Il diario di una teenager molti anni fa. Il racconto cupamente esilarante di Rachel sulla maternità e sulla rabbia mi ha fatto sentire compresa. E adattarlo con Amy Adams in mente è stata la cosa che mi ha fatto andare avanti durante la pandemia".

Nightbitch è prodotto da Heller, Adams, Anne Carey, Sue Naegle, Christina Oh e Stacy O'Neil. Nel giugno 2023 la Motion Picture Association (MPA) ha assegnato al film una classificazione R (vietato ai minori di 18 anni) per "linguaggio e alcune scene di sessualità".

La Adams è stata vista di recente in Come d'incanto 2 del 2022, sequel di Come d'incanto del 2007 diretto da Adam Shankman. L'attrice sarà anche protagonista di Klara e il Sole di Taika Waititi, che non ha ancora una data di uscita ufficiale.