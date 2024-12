Amy Adams svela il suo consiglio per Rachel Brosnahan, la nuova Lois Lane in Superman

Il ruolo di Lois Lane nel nuovo film di Superman è stato interpretato da Rachel Brosnahan e Amy Adams ha svelato quale è il consiglio per la sua 'erede'.

Amy Adams ha interpretato Lois Lane nei film di Superman diretti da Zack Snyder e ha spiegato, in una recente intervista, perché è felice che sia Rachel Brosnahan a ereditare il ruolo della reporter.

Nel prossimo film dedicato al supereroe, scritto e diretto da James Gunn, la star della serie La fantastica signora Maisel, affianca infatti David Corenswet che ha la parte di Clark Kent.

Il consiglio di Amy a Rachel, la nuova Lois Lane

Intervistata da Vanity Fair, Amy Adams ha ricordato quanto interpretare Lois Lane a partire da L'uomo d'acciaio l'ha resa felice. La star ha poi sottolineato: "Una delle cose che amo dei canoni dei supereroi, secondo me, è che è in un certo senso simile al teatro. Ci sono diverse persone che interpretano il ruolo e il personaggio non appartiene a un'unica persona".

Brosnahan nei panni di Lois Lane

Amy ha poi rivelato quale sarebbe il suo consiglio per Rachel Brosnahan: "Oh, semplicemente di divertirsi. Solo quello, e sono certa che lo farà".

Adams ha aggiunto le proprie lodi nei confronti della collega: "Lei è meravigliosa e spero che possa portare il suo senso di umorismo al ruolo. Lei ha una sensibilità così grandiosa, è un'attrice talmente brava, ma ha inoltre dei tempi comici così naturali e spero che potremmo vederne un po' di più".

Per vedere Rachel nel ruolo di Lois Lane bisognerà aspettare il mese di luglio, quando arriverà nelle sale Superman diretto da Gunn.

I protagonisti di Superman

Il nuovo film della DC vede protagonista David Corenswet nell'iconico ruolo di Clark Kent e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Nicholas Hoult interpreterà invece il cattivo di Superman, Lex Luthor.

Nel cast ci sono poi Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner) e Isabela Merced (Hawkgirl).

Will Reeve, figlio del defunto interprete di Superman Christopher Reeve, comparirà in un cameo interpretando un reporter televisivo.