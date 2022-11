Amsterdam: un video introduce il personaggio di John David Washington

In occasione dell'uscita in digitale di Amsterdam, attesa per l'11 novembre negli Stati Uniti, ScreenRant ha condiviso un interessante video proveniente dal dietro le quinte del film, al cui centro troviamo John David Washington, e il suo contributo alla pellicola.

Al centro di Amsterdam, diretto da David O. Russell, troviamo la storia di tre migliori amici che finiscono coinvolti in un inquietante omicidio. Al fianco del regista, oltre che come protagonista, troviamo Christian Bale nel ruolo di produttore, segnando l'ennesimo progetto realizzato insieme.

Nel video abbiamo l'opportunità di dare un'occhiata ai lavori su Amsterdam e in particolare al contributo di Washington nella sua realizzazione, con interessanti interventi sia da parte dell'attore che del regista stesso. Quest'ultimo si sofferma molto sul valore dell'attore in scena e come artista, offrendo qualche spunto in più anche sul personaggio che interpreta. Harold Woodsman (questo il nome del suo personaggio), è un soldato diventato avvocato nel film, nonché il più stretto confidente di Burt Berendsen (Christian Bale) e l'amante di Valerie Voze (Margot Robbie).

Vi ricordiamo che oltre alla sua versione digitale, Amsterdam uscirà anche in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD a partire dal 6 dicembre.