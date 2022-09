Amsterdam: Drake e Giveon firmano un brano della colonna sonora

Drake e Giveon sono riusciti a completare in extremis il brano Time, usato per i titoli di coda del film Amsterdam, diretto da David O. Russell.

Il film Amsterdam ha assoldato, per la sua canzone utilizzata sui titoli di coda, la coppia di artisti composta da Drake e Giveon. In base a quanto riportato da Deadline, poco prima dell'anteprima mondiale che si è svolta al Lincoln Center, la canzone è stata ultimata e consegnata appena in tempo.

Daniel Pemberton ha lavorato all'intera colonna sonora di Amsterdam, il nuovo film diretto da David O. Russell, finché non è stato sollecitato a creare qualcosa connesso ad alcune tematiche centrali della storia. Così ha cominciato a lavorarci con con il produttore Matthew Budman, per poi coinvolgere anche Drake.

Il titolo della canzone che verrà pubblicata da Epic Records il 23 settembre è Time, nata dalla collaborazione con Giveon, Drake, e Pemberton, ed è stata prodotta da quest'ultimo e Jahaan Sweet. Il brano si ispira alle tematiche principali della pellicola, per poi esprimerle attraverso la voce di Giveon, costruendo il suo testo sull'importanza di trascorrere del tempo con le persone che ami.

La commedia a sfumature dark si svolge negli anni '30 quando i tre protagonisti interpretati da Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie vengono accusati di omicidio e si ritrovano alle prese con una cospirazione legata a uno dei piani segreti più sconvolgenti della storia americana.

Nel cast ci saranno anche Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Taylor Swift, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Zoe Saldaña, Alessandro Nivola, Timothy Olyphant, e Andrea Riseborough.