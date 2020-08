Amori & Incantesimi: Nicole Kidman e Sandra Bullock si ubriacarono davvero sul set

Nicole Kidman e Sandra Bullock in una scena di Amori & Incantesimi non hanno avuto bisogno di recitare: erano realmente ubriache.

Non tutto quello che vediamo sul grande schermo è finzione: Nicole Kidman e Sandra Bullock erano veramente ubriache durante una scena del film Amori & Incantesimi. Lo ha raccontato la Bullock nei commenti al film.

Nicole Kidman e Sandra Bullock in Amori & Incantesimi interpretano Gillian e Sally Owens, due sorelle fuori dagli schemi: sono streghe. Nel film non mancano scene in cui i margarita la fanno da protagonista, ma non tutto quello che vedete nel film è finzione. In uno dei commenti del film Sandra Bullock ha detto che nella scena dove lei, Nicole Kidman, Dianne Wiest e Stockard Channing si ubriacano e si insultano a vicenda non stavano del tutto recitando.

Secondo il racconto di Sally Owens, lei insieme alla sorella e alle zie si erano completamente ubriacate. Sembra che Nicole Kidman per prepararsi meglio alla scena e renderla più credibile avesse portato sul set una pessima tequila. Una volta finita la bottiglia le quattro protagoniste erano entrate completamente nella parte e a quel punto il regista Griffin Dunne diede il ciak. Il risultato fu soddisfacente tanto che molti considerano questa scena una delle migliori di tutto il film tratto dal libro il Giardino delle magie di Alice Hoffman,