Amori & incantesimi 2, la produttrice promette: "Il sequel onorerà il film originale"

In un'intervista, la produttrice di Amori & incantesimi Denise Di Novi ha rivelato cosa possiamo aspettarci dal sequel del film.

Il prossimo sequel di Amori & incantesimi manterrà lo spirito dell'originale. In un'intervista con la rivista People, la produttrice Denise Di Novi, che ha lavorato al film del 1998 e co-produrrà il prossimo seguito, ha anticipato che il nuovo film "onorerà" il primo titolo.

"Penso che il grande errore che la gente fa con i sequel sia quello di voler reinventare la ruota ed essere totalmente originali e sorprendere la gente con qualcosa di totalmente diverso o altro", ha detto la Di Novi.

Amori & Incantesimi: Nicole Kidman e Sandra Bullock si ubriacarono davvero sul set

Un film importante per le donne

Di Novi ha sottolineato che il team dietro al nuovo film "capisce quanto il primo film sia importante per molte persone, in particolare per le donne, e vogliamo sicuramente onorarlo".

Sandra Bullock e Nicole Kidman sono due sorelle-streghe in Amori & Incantesimi

"C'è una gioia in quel film, e ci sono temi così belli di sorellanza e famiglia e accettazione, tolleranza, amore" ha aggiunto Di Novi. "Il titolo stesso che Alice Hoffman, la straordinaria autrice, ha pensato per il suo libro ci dive che c'è magia nella vita quotidiana, nell'amore, nella famiglia, nella sorellanza. È magico, e tutti abbiamo i nostri doni, e le donne hanno doni molto particolari e specifici. Vogliamo davvero onorare tutto questo".

A giugno è stato annunciato che Sandra Bullock e Nicole Kidman torneranno per il sequel. Akiva Goldsman, uno degli autori del film originale, si occuperà della sceneggiatura. Bullock e Kidman dovrebbero produrre insieme a Di Novi.

Una scena di Amori & Incantesimi

Non si conoscono ancora i dettagli della trama, ma Di Novi ha precedentemente dichiarato a Entertainment Weekly che il sequel adatterà The Book of Magic di Hoffman, il romanzo di seguito dell'autore del 2021 che funge da quarto libro della serie.

L'originale Amori & Incantesimo del 1998 aveva come protagoniste la Kidman e la Bullock nei panni di due sorelle orfane che provengono da una lunga stirpe di streghe. Mentre venivano cresciute dalle zie nel Massachusetts, dovevano fare i conti con una maledizione che impediva loro di trovare l'amore. "La risposta su TikTok è stata incredibile, e non molla", ha detto Di Novi a proposito della reazione alla notizia del sequel. "È stato molto toccante vedere quanto le persone fossero felici dopo che la Warner Brothers ha annunciato il film".