Amici: Mattia Zenzola si sbilancia su Benedetta Vari 'Con lei sto tanto bene, non bisogna dare spiegazioni'

Mattia Zenzola, vincitore dell'ultima edizione di Amici, secondo alcune voci, sarebbe sentimentalmente legato a Benedetta Vari, anch'essa partecipante alla ventiduesima edizione del talent di Maria De Filippi. I due ballerini di latino sembrerebbero frequentarsi da alcune settimane. In un'intervista rilasciata a SuperGuida TV, Mattia ha parlato del rapporto che lo lega alla sua collega.

Mattia e Benedetta: le parole del vincitore di Amici

Nell'intervista, Mattia ha descritto la sua relazione con Benedetta come un legame speciale e sincero. Il ballerino, che nella 21esima edizione di Amici aveva dovuto abbandonare il talent per un infortunio, ha spiegato che ha mantenuto un ottimo rapporto con molti dei concorrenti del programma. "Mi sento tanto con Wax. E' stato il suo compleanno da poco e gli ho fatto gli auguri. Sono rimasto in contatto anche con Angelina, Isobel, Alessio, Samu e anche Benedetta. Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola".

Mattia, che nel talent è stato allievo di Raimondo Todaro, il coreografo che quest'anno potrebbe lasciare Amici, a proposito di Benedetta, ha spiegato: "Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni".

Il rapporto tra Mattia e Maria De Filippi

Mattia ha rivelato che i molteplici impegni di Maria De Filippi gli hanno impedito di contattarla negli ultimi mesi. Tuttavia, ha sottolineato che è convinto che Maria sia sempre presente nonostante la mancanza di comunicazione. Mattia ha elogiato la conduttrice, affermando che tutto ciò che è accaduto all'interno della scuola di Amici, compresi i rapporti personali che si sono creati, è merito di Maria. Ha apprezzato la sua capacità di mettere tutti sullo stesso piano e di trattare tutti allo stesso modo, considerando questa sua caratteristica come la cosa più bella.