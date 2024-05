Amici 23, Lorella Cuccarini scrive a Sarah Toscano: “Sei l'emblema di questo programma”

Lorella Cuccarini ha festeggiato la vittoria di Sarah Toscano sui social con un post condiviso con i suoi follower. La cantante era considerata tra gli outsider del programma, ma il pubblico ha voluto premiare sia le sue qualità artistiche che il suo percorso di crescita.

Ieri sera si è chiusa la ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi, "la più importante factory dello spettacolo italiano", come l'ha definita oggi Pier Silvio Berlusconi in una lettera di ringraziamenti alla conduttrice.

Sarah Toscano allieva di Lorella Cuccarini, è stata proclamata vincitrice di Amici 23 dopo aver sconfitto la ballerina Marisol al televoto. La professoressa di canto ha così portato una sua alunna alla vittoria per il secondo anno consecutivo. A Amici 22, Angelina Mango aveva vinto nella categoria canto.

La showgirl, quando la cantante ha raggiunto la finale superando il favorito Petit in semifinale, si è commossa in diretta: "Sarah ha avuto momenti di grande difficoltà, momenti in cui sembrava che dovesse chiedere permesso, aveva paura di essere sempre l'ultima della fila. Poi è successo qualcosa e in lei è scattata una crescita esponenziale", ha detto rispondendo ad una domanda di Cinzia Marongiu, una delle giornaliste presenti in studio.

Sarah alza la Coppa dopo la vittoria

Oggi, Lorella Cuccarini ha voluto celebrare la sua allieva con un post condiviso su X. Sarah, per la sua professoressa, è l'emblema del programma, essendo entrata nella scuola senza mai avere preso una lezione di canto ma con tanta voglia di imparare.

"Io ancora non mi sono ripresa Sarah, quanto lo speravo per te - ha scritto Lorella - e quanto ho pianto perché non me l'aspettavo. Sei stata l'emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita"!.

"Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti, con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting! Ed ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre", ha concluso Lorella Cuccarini.