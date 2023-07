Amici, una professoressa lascia il programma per andare alla Rai

Mentre il futuro di Raimondo Todaro a Amici rimane incerto, un'altra professoressa del talent show di Maria De Filippi dovrebbe abbandonare il programma. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, il prossimo anno Arisa andrà via dallo show, lasciando libera una delle cattedre di canto. L'artista sembra voglia tornare alla Rai per far parte della giuria di un altro talent show.

Arisa e Amici: un rapporto complicato

Nel 2021, Arisa lasciò temporaneamente Amici per partecipare a Ballando con le Stelle, un altro programma Rai condotto da Milly Carlucci. La sua scelta si rivelò molto azzeccata poiché vinse quell'edizione del dancing show in coppia con il ballerino Vito Coppola, con il quale ebbe una storia d'amore complicata.

Ora sembra che la storia si ripeta. Secondo le indiscrezioni del portale di Dagospia, Arisa potrebbe lasciare nuovamente Amici dopo essere tornata nella scorsa edizione come una delle tre insegnanti di canto insieme a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Secondo il portale, la cantante avrebbe deciso di entrare nel cast di The Voice Kids, dove farebbe parte della giuria del programma condotto da Antonella Clerici. Nella scorsa edizione di The Voice Kids, i coach erano i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio.

"Ci risiamo, Arisa dice addio ad Amici di Maria De Filippi! La cantante sbarcherà in Rai: sarà in giuria a The Voice Kids (ipotesi già ventilata da Davide Maggio), mancherebbe solo la firma. Rosalba Pippa (suo vero nome), finita nel mirino per i suoi apprezzamenti nei confronti della premier Giorgia Meloni, prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. E non è finita qui, sogna un posto in gara al Festival di Sanremo 2024. Avvisate Amadeus...", si legge su Dagospia.

Lo stesso portale, alcuni mesi fa, parlando del possibile addio di Arisa, aveva ventilato l'ipotesi che Maria de Filippi volesse sostituirla con uno dei nomi più iconici della musica italiana: Patty Pravo.

Le dichiarazioni di Arisa sul suo futuro ad Amici

Arisa, parlando del suo futuro con Diva&Donna aveva chiarito che il suo ritorno ad Amici non era scontato: "Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì".