Amici 23 la finale stasera su Canale 5: Ospiti, pronostici, premi e regolamento votazioni!

Anche Amici 23 sta per giungere al suo ultimo capitolo: stasera 18 maggio il talent show che ci ha tenuto compagnia dal 24 settembre 2023 incoronerà il successore di Mattia Zenzola, il ballerino di latino, allievo di Raimondo Todaro, vincitore della ventiduesima edizione del programma.

Amici 23: I finalisti

La finale andrà in onda a partire dalle 21:30 circa su Canale 5 e live streaming su Mediaset Infinity. Ospite di questa sera Angelina Mango, seconda classificata ad Amici 22 e vincitrice di Sanremo 2024. In studio ci saranno anche i tre giudici del serale Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio che commenteranno le esibizioni degli allievi. Mattia Zenzola consegnerà al vincitore la coppa vinta lo scorso anno.

Petit è tra i favoriti di questa sera

Quest'anno i finalisti di Amici sono sei, nella semifinale i giudici e la produzione hanno deciso di dare a tutti i semifinalisti la possibilità di lottare per il gradino più alto del podio. Quattro allievi appartengono alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, due al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nessun allievo di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha raggiunto la finale

Dustin - ballerino di Alessandra Celentano

- ballerino di Alessandra Celentano Marisol - ballerina di Alessandra Celentano

- ballerina di Alessandra Celentano Holden - cantante di Rudy Zerbi

- cantante di Rudy Zerbi Petit - cantante di Rudy Zerbi

- cantante di Rudy Zerbi Mida - cantante di Lorella Cuccarini

- cantante di Lorella Cuccarini Sarah - cantante di Lorella Cuccarini

Come si svolgerà la finale: Il regolamento pubblicato su Witty TV

Il presente Regolamento della finale di Amici si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato all'ultima puntata del programma, edizione 2023 - 2024 in onda su Canale 5 sabato 18 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa.

Dustin e Marisol sono i finalsti della danza

L'ultima puntata consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma.

Amici 23, la grande finale. Chi sarà la nuova Angelina Mango?

Per Servizio di televoto si intende: il servizio di televoto abbinato al programma televisivo attivo con le modalità descritte al presente Regolamento. Per Sessione di voto si intende: il lasso di tempo intercorrente tra il momento di dichiarazione ufficiale di apertura del televoto effettuata da parte della conduttrice o di altro soggetto incaricato dalla produzione ed il momento esatto di dichiarazione ufficiale di chiusura del televoto da parte dei predetti soggetti.

Saranno considerati voti validi solo quelli:

Espressi con SMS inviati al numero 477.000.1 e 477.000.0;

Espressi tramite il televoto via sito web www.wittytv.it;

Espressi tramite App Mediaset Infinity;

Espressi tramite App Wittytv;

Espressi tramite Smart TV e decoder abilitati;

Inviati dagli utenti esclusivamente durante ciascuna Sessione di voto e pervenuti entro la chiusura della stessa".

I favoriti degli scommettitori.

I principali siti di betting da molte edizioni accettano scommesse sul vincitore di Amici, anche quest'anno sono molti gli spettatori del programma, o gli amanti delle scommesse, che stanno provando ad indovinare chi alzerà la coppa.

Sarah Toscano

Il sito collegato alla Sisal punta su Petit con una quota di 1,70. A seguire Sarah Toscano 2,75. Sul terzo gradino a pari merito Holden e Marisol (7,50). A seguire Dustin e Mida (33).

Anche la Snai mette al primo posto Petit (1,65). A seguire Sarah (2,25), Marisol (3,50) Holden (5), Dustin (15) e Mida (25).

Infine Eurobet che da come favorito, ancora una volta, Petit (1,70). A seguire Sarah (2,50), Holden (8), Marisol (9), Dustin (36) e Mida (36).

Piccola curiosità: I social danno invece favorito Holden che potrebbe contendersi la vittoria con Sarah, la cui crescita esponenziale nelle ultime settimane ha impressionato il pubblico che commenta il programma su X e Instagram.

Premi

Anche quest'anno, oltre alla Coppa saranno assegnati diversi premi: Il vincitore si aggiudica 150.000 euro. Poi ci sono i premi di categoria, ovvero per il ballo e per il canto, ai due vincitori vanno 50.000 euro. Il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti, ha un valore di 50.000.

Mida ha vinto il premio Spotify Singles potrà registrare un singolo a Stoccolma. La Oreo offre un premio di 20.000 euro al concorrente scelto dalla propria community.