Amici 23: Sarah Toscano ha vinto la finale contro Marisol

Finale tutta al femminile stasera ad Amici 23: a contendersi la vittoria finale sono state infatti Sarah, cantante di Lorella Cuccarini e Marisol ballerina di Alessandra Celentano. Alla fine il televoto ha premiato Sarah Toscano.

La puntata finale del talent show di Maria De Filippi ha regalato numerose sorprese, uno dei favoriti, Holden, è uscito quasi subito dalla competizione finendo al quinto posto, subito prima di Mida, il primo a dire addio alla finale.

Nella terza manche si sono aperti due televoti uno per la danza, con i ballerini Marisol e Dustin, il secondo per il canto con in gara Petit e Sarah. Una volta chiuso il televoto sono stati scelti i due allievi che si sono giocati la finale.

Nella categoria danza, il derby tra gli alunni di Alessandra Celentano è stato vinto da Marisol, la giovane ballerina di origini cubane in cui la maestra ha riconosciuto subito un talento, come ha detto stasera.

Nella categoria canto, Sarah ha battuto Petit, dato come favorito da tutte le agenzie di betting, anche se l'ascesa della Toscano in queste ultime settimane lasciava presagire la possibile sorpresa. Il cantante di Rudy Zerbi ha salutato tutti sottolineando che quello di questi mesi è stato il percorso più bello della sua vita.

Subito dopo Maria De Filippi ha aperto'ultimo televoto della serata. Successivamente alle performance delle due finaliste e prima dell'annuncio del verdetto finale, sono stati assegnati i premi speciali, preceduti dall'esibizione di Angelina Mango.

Il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti a Marisol ha un valore di 50.000 euro. Il premio delle radio è andato a Holden. Il Premio Speciale Amici per la Comunicazione da 40.000 euro è andato a Petit. Il Premio Speciale Amici Spirito Libero da 30.000 euro è stato vinto da Dustin. Il Premio Keep Dreaming di Marlù è satto assegnato a tutti i finalisti ed ha un valore di 7mila euro.