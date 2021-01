Amici come prima e i riferimenti agli altri cinepanettoni di Boldi e De Sica

Nel film Amici come prima ci sono diversi riferimenti ad alcuni dei film più celebri e ai cinepanettoni più iconici in cui hanno recitato insieme Christian De Sica e Massimo Boldi, come Natale a Miami.

Stasera su Canale 5 va in onda in prima serata Amici come prima, il primo film in cui hanno recitato di nuovo insieme Christian De Sica e Massimo Boldi dopo la separazione nel 2005. L'ultimo film che avevano girato insieme, infatti, è stato Natale a Miami, di Neri Parenti, e grazie al suo incasso di quasi 22 milioni di euro, è stato uno tra i loro cinepanettoni più di successo.

Nel film di Amici come prima ritroviamo alcuni richiami a diverse pellicole che li hanno resi famosi: De Sica interpreta nel film Cesare Proietti, direttore di un hotel di lusso. Ma Cesare Proietti è lo stesso nome usato da De Sica in altri suoi film, come Fratelli d'Italia e Tifosi.

Anche Massimo Colombo, il personaggio interpretato da Massimo Boldi in Amici come prima, si ricollega ad altri film: il cognome Colombo è lo stesso che Boldi ha usato per i suoi ruoli in Vacanze di Natale 95, Vacanze di natale 2000 e Matrimonio alle Bahamas.

Inoltre, c'è una scena in Amici come prima che strizza l'occhio a Natale in India e proprio all'ultimo film della coppia, Natale a Miami: a un certo punto, il personaggio di Boldi chiede a De Sica se si fossero già incontrati prima: "non ci siamo già visti noi? A Miami, in India?"

"Assolutamente no, mi scambia per qualcun'altra", risponde il personaggio di De Sica.