Amici come prima: la commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21 in prima tv, arriva Amici come prima, la commedia diretta e interpretata da Christian De Sica che, dopo 13 anni, torna a recitare insieme all'"amico di cinepanettoni" Massimo Boldi.

Cesare Proietti (Christian De Sica) è il direttore di un prestigioso albergo di Milano, appartenente all'imprenditore Massimo Colombo (Massimo Boldi), vivace e arzillo settantenne sulla sedia a rotelle, e alla figlia Luciana (Regina Orioli). A seguito dell'entrata in società di nuovi soci, Cesare viene licenziato e la sua vita cambierà di colpo. Grazie però all'aiuto dell'amico Marco (Maurizio Casagrande), maturerà un'idea geniale: fingersi donna per essere assunta come badante di Massimo. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche inizierà per Cesare, ora trasformato nella bionda Lisa, una doppia vita non semplice da gestire, che gli farà scoprire valori e priorità che aveva perso.

Nel 2018 Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati a lavorare insieme per il tradizionale cinepanettone di Natale, dopo ben 13 anni di separazione artistica. De Sica, affiancato alla regia dal figlio Brando, è anche co-autore della sceneggiatura, ispirata, in base alle sue dichiarazioni, a Mrs Doubtfire, Tootsie e a Quasi amici.