Amici 26, scontro tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano: "Allora mandassero a fan*ulo tutti"

La puntata di Amici di Maria De Filippi di oggi 1 novembre si è aperta con un confronto particolarmente acceso tra Riccardo e Alessandra Celentano. Al centro della discussione non soltanto il giudizio severo della maestra sulla coreografia eseguita dall'allievo durante le prove in sala, ma anche alcune parole pronunciate dal ballerino in casetta e finite al centro della polemica.

Tutto è iniziato con uno sfogo di Riccardo durante una chiacchierata con Benedetta. Parlando della coreografia assegnata dalla maestra, il ballerino si è lasciato andare a un commento: "Questa farà il disastro in puntata". Una frase che non è passata inosservata e che ha provocato la reazione immediata della diretta interessata.

Amici 26, cosa è successo tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi per difendere Riccardo

La maestra non ha nascosto il proprio disappunto per il modo in cui l'allievo si è riferito a lei, sottolineando l'importanza del rispetto nei confronti degli insegnanti e delle persone adulte.

Il Ballerino Riccardo Frison

"Mi meraviglio che i tuoi compagni non ti abbiano suggerito di non riferirti a una persona adulta, un insegnante, con 'quella là', 'questa'. Io ti darei un provvedimento disciplinare se fossi tuo insegnante. Bisogna portare rispetto", ha dichiarato la Celentano, visibilmente contrariata.

Sulla stessa posizione si è schierata anche Lorella Cuccarini, direttrice artistica di Riccardo, che ha condiviso le perplessità della collega. Di diverso avviso, invece, Maria De Filippi, intervenuta per ridimensionare l'accaduto e difendere il ragazzo.

"A 20 anni può capitare. Eddai", ha osservato la conduttrice, invitando a considerare anche l'età dell'allievo e il contesto in cui era stata pronunciata quella frase. La spiegazione, però, non ha convinto Alessandra Celentano, che ha ribadito la propria posizione: "È in Tv, i ragazzi vedono una mancanza di rispetto. A casa sua faccia ciò che vuole. Non lo difendere, è indifendibile. Sbagli a difenderlo".

Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay

Intervengono Amadeus e Rudy Zerbi: la discussione si accende

Nel confronto sono intervenuti anche Amadeus e Rudy Zerbi, che hanno provato a distinguere tra un commento pronunciato durante uno sfogo in casetta e un'eventuale mancanza di rispetto diretta alla maestra in studio. Amadeus, in particolare, ha sottolineato che Riccardo non aveva pronunciato quelle parole davanti alla Celentano: "Se lo avesse detto qui, avrebbe sbagliato. Ma non ha superato un limite".

La maestra, tuttavia, non ha cambiato idea e ha insistito sul fatto che anche i momenti trascorsi in casetta fanno parte del percorso televisivo dei ragazzi. "Non sono d'accordo. Non è a 'casa sua', senza microfoni e telecamere. Devono essere loro stessi, ma sempre con rispetto per gli altri. Altrimenti non imparano. E allora mandassero a fan.ulo tutti in casetta", ha replicato, mostrando ancora una volta il proprio disappunto.

A quel punto Riccardo è intervenuto per cercare di chiudere la polemica, rivolgendosi direttamente all'insegnante e porgendole le proprie scuse: "Non metterei mai in dubbio lei come persona o come insegnante".

Lorella Cuccarini

Riccardo riceve un'insufficienza e Lorella Cuccarini gli ritira la maglia

Il confronto non è stato, però, l'unico momento difficile per Riccardo. Al termine dell'esibizione, il ballerino ha ricevuto un giudizio insufficiente sia da Alessandra Celentano sia da Lorella Cuccarini, che ha deciso di ritirargli la maglia.

Per l'allievo è arrivato quindi il momento di lasciare lo studio, mentre la sua direttrice artistica ha preferito rimandare il confronto a un momento successivo: Lorella ha infatti spiegato che parlerà con lui al termine della puntata.

Anche Alessandra Celentano è intervenuta sulla decisione della collega, invitandola a riflettere attentamente sulla situazione. Secondo la maestra, infatti, Riccardo mostrerebbe evidenti limiti tecnici che non possono essere trascurati nel percorso all'interno della scuola.

Per il ballerino si apre dunque una fase delicata del suo percorso ad Amici: oltre alla discussione sul comportamento, dovrà affrontare le difficoltà tecniche evidenziate dalle insegnanti e capire se riuscirà a riconquistare la fiducia di Lorella Cuccarini.