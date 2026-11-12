Amici 26, anticipazioni 14 novembre: Rudy Zerbi elimina due allievi, ecco cosa è successo

La registrazione della sesta puntata riserva una doppia eliminazione, due vincitori nelle gare di canto e ballo. Ermal Meta e Oriella Dorella saranno i giudici: ecco tutte le anticipazioni.

Amici 26 cambia programmazione questa settimana. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre 2026, anziché nella consueta collocazione domenicale. Il motivo? Lasciare spazio, domenica pomeriggio, alla fase finale degli ATP Finals, che da quest'anno sono trasmessi in esclusiva Mediaset.

Ma cosa succederà nella sesta puntata di Amici 26? La registrazione ha riservato diverse sorprese, a partire da una doppia eliminazione che coinvolge Paulo e Morik. Non mancheranno le gare di canto e ballo, nuovi inediti, giudizi importanti e premi per i vincitori. Ecco tutte le anticipazioni, come riportato da SuperGuidaTV.

Amici 26, anticipazioni: Paulo e Morik eliminati, ospiti e giudici della puntata

Tra gli ospiti musicali della sesta puntata di Amici 26 troveremo Gaia, che si esibirà sulle note di Allegria, e Virginio. Per quanto riguarda i giudici esterni, invece, in studio arriveranno Ermal Meta e Oriella Dorella, chiamati a valutare le performance degli allievi nelle rispettive gare.

Paulo ha lasciato la scuola di Amici

La registrazione ha riservato una sorpresa particolarmente amara per due concorrenti. Nel daytime degli ultimi giorni avevamo visto Paulo e Morik prepararsi per una comparata, interagire con il resto della classe e lavorare in vista della sfida. Ma quale sarà il loro destino? La decisione finale è stata inaspettata: entrambi sono stati eliminati.

Ma perché è arrivata questa doppia eliminazione? Il responsabile artistico Rudy Zerbi non avrebbe visto in Paulo un cambiamento significativo nel suo atteggiamento. Per quanto riguarda Morik, invece, sarebbe mancata una prospettiva artistica ben definita sul lungo periodo. Al ragazzo sarebbe mancato quel guizzo in più, quel famoso quid capace di convincere.

La cantante Aura Venosa

Amici 26, gara di canto: Aura prima, Jed ultimo e in sfida

Passiamo alla gara di canto, che ha visto trionfare Aura. All'ultimo posto, invece, si è classificato Jed, che Amadeus ha deciso di mandare in sfida. Diversi allievi hanno presentato i loro nuovi inediti: Andrea Heros ha cantato Vedrai, Shari ha proposto Crimine, mentre Saitta si è esibito con Classe 99. Buone notizie per Andrea Heros e Kashmere: entrambi hanno superato le rispettive sfide e hanno potuto prendere parte alla gara di canto. Ecco la classifica della gara:

Aura

Shari

Andrea Heros e Kashmere , a pari merito

, a pari merito Tiaso

Nicolò

Jed

Gara di ballo: Benedetta vince, Charli ultimo

Anche la gara di ballo ha regalato momenti interessanti. A conquistare il primo posto è stata Benedetta, mentre all'ultimo si è classificata Charli. Per quest'ultima è arrivata anche una penalità: Alessandra Celentano ha deciso di assegnarle un pesante -1 nella prossima gara.

La ballerina Benedetta Giuliano

Clara ha conquistato il secondo posto, mentre Riccardo si è classificato terzo. Anche Napo e Clara si sono esibiti, mentre Anna M e Anna A sono rimaste ferme anche questa settimana. Ecco alcune delle performance viste in studio:

Charli ha ballato sulle note di Desolee.

ha ballato sulle note di Desolee. Riccardo si è esibito con Vivere.

si è esibito con Vivere. Benedetta ha danzato sulle note di una variazione di Tchaikovsky.

ha danzato sulle note di una variazione di Tchaikovsky. Lollo ha ballato su una canzone di Madame.

ha ballato su una canzone di Madame. Clara ha scelto La sera dei miracoli.

Anche per Benedetta è arrivato un premio importante: andrà al Teatro dell'Opera per seguire una lezione con la compagnia.

Sfida di pugilato: Gabriele batte Dennis

Spazio anche allo sport nella sesta puntata di Amici 26. Come sarà andata la sfida di pugilato che ha visto protagonisti Gabriele e Dennis? A vincere il combattimento è stato Gabriele, che è riuscito a superare il confronto con Dennis.