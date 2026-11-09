Amici 26 cambia programmazione: ecco quando andrà in onda la prossima puntata

Cambio di programmazione per Amici 26. Il talent show di Maria De Filippi si prepara a lasciare, per una settimana, il consueto appuntamento della domenica pomeriggio per tornare eccezionalmente al sabato. Una variazione che riguarda il prossimo weekend e che permetterà a Canale 5 di dare spazio a un importante evento sportivo: le ATP Finals 2026.

A confermare lo spostamento è stato lo stesso programma attraverso un comunicato ufficiale: "Questa settimana Amici è regolarmente in onda domenica pomeriggio alle 14:00. La settimana prossima, Amici andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre per dare spazio domenica alle Atp Finals su Canale 5".

Amici torna al sabato pomeriggio: un tuffo nel passato

Per i telespettatori più affezionati non si tratta di una collocazione del tutto nuova. Per diversi anni, infatti, il sabato pomeriggio è stato proprio il giorno di Amici. Il talent di Maria De Filippi occupava lo spazio televisivo che precedeva Verissimo, prima che la trasmissione venisse successivamente spostata alla domenica pomeriggio, diventando uno degli appuntamenti fissi del weekend di Canale 5.

Il ritorno al sabato, seppur soltanto per una settimana, rappresenta quindi una sorta di ritorno alle origini. Da quella successiva, salvo ulteriori variazioni, il programma dovrebbe riprendere la sua consueta collocazione domenicale.

Flavio Cobolli partecipa alle ATP di Torino

Perché Amici 26 cambia giorno? Cosa sono le ATP Finals

Ma cosa sono esattamente le ATP Finals che porteranno al cambio di programmazione? Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale del tennis maschile. Il torneo, conosciuto anche come Torneo dei Maestri, riunisce a fine stagione gli otto migliori giocatori della classifica Race ATP, che si sfidano per conquistare il titolo.

L'edizione 2026 si svolgerà a Torino, presso l'Inalpi Arena, dal 15 al 22 novembre. Tra i protagonisti di quest'anno ci sarà anche l'italiano Flavio Cobolli, alla sua prima partecipazione alla competizione.

Gli otto qualificati per il singolare sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Da segnalare anche la presenza italiana nel torneo di doppio, con la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

L'evento sportivo occuperà dunque la domenica di Canale 5, rendendo necessario l'anticipo del talent show di Maria De Filippi al giorno precedente.