Amici 26 anticipazioni puntata dell'1 novembre: sfide immediate e maglia sospesa

La quarta puntata di Amici 26 riserva nuove sfide, giudizi severi e momenti di tensione. Alessandra Celentano propone una regola che divide i professori mentre un allievo non supera il compito e resta con la maglia sospesa.

Sono terminate da poco le registrazioni della quarta puntata di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 domenica 1 novembre. Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, la nuova registrazione si è rivelata ricca di esibizioni, sfide e momenti di tensione, con una proposta di Alessandra Celentano destinata a movimentare gli equilibri della scuola.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà Giordana, che si esibirà sulle note di Piccole cose. Per quanto riguarda i giudici esterni, invece, Giuseppe Giofrè sarà chiamato a giudicare le performance di ballo, mentre Gabry Ponte si occuperà della gara di canto.

Amici 26, anticipazioni: Gabriele vince la sfida di pugilato

Dopo le sfide di judo e pattinaggio su rotelle, questa settimana assisteremo a una sfida di pugilato. A scendere sul ring è stato Gabriele, impegnato in un incontro articolato in tre round e commentato da un giornalista del settore. A supervisionare la gara erano presenti tre giudici e un'arbitra.

Il primo round è stato vinto da Gabriele con un punteggio di 2 a 1, mentre il secondo si è concluso in sostanziale parità. Nel terzo round, però, l'allievo è riuscito nuovamente ad avere la meglio, conquistando la vittoria e difendendo il proprio posto nella scuola.

La gara di canto: Aura conquista il primo posto

Spazio poi alla gara di canto, durante la quale gli allievi hanno presentato le proprie esibizioni davanti ai giudici e ai responsabili artistici.

Aura ha cantato Je so pazzo, convincendo con un'interpretazione particolarmente intensa. Aura conquista la gara e si aggiudica un kit per registrare. L'allieva ha ricevuto numerosi complimenti per essere riuscita a mantenere le caratteristiche blues del brano di Pino Daniele, divertendosi durante la performance.

Saitta si è esibito con Another Love. Il suo punto di forza è la scrittura. I presenti apprezzano le sue capacità autoriali e commentano: "Ha una buona penna".

La cantante Aura Venosa

I Jed hanno portato sul palco Se bruciasse la città, convincendo per la sintonia dimostrata durante l'esibizione. Rudy Zerbi si è detto molto contento di loro e del lavoro svolto in saletta.

Diverso il confronto su Kashmere, che ha presentato un medley comprendente Nastro rosa e Disco inferno. Gabry Ponte ha apprezzato l'idea, mentre Zerbi ha espresso qualche perplessità, ritenendo che i due brani non si amalgamassero bene tra loro.

Paulo, invece, ha cantato un brano in spagnolo. Gli è stato riconosciuto molto carisma, ma gli è stato anche suggerito di mettere maggiormente il proprio mondo personale all'interno della canzone.

Infine, Nicolò ha interpretato Feeling Good di Michael Bublé. Sul piano dell'intonazione non sono emerse particolari criticità, ma il cantante è stato invitato a rendere l'esibizione più personale e a comunicare meglio la propria identità artistica.

La ballerina Charli

Gara di ballo: Charli vola a Parigi, complimenti per Benedetta

Anche la gara di ballo ha regalato diversi momenti interessanti. Charli conquista un premio speciale: volerà a Parigi per trascorrere una giornata immersiva con un coreografo molto famoso.

L'allieva ha ballato sulle note di Guarana, ricevendo apprezzamenti per la sua espressività, mantenuta anche con una fascia davanti agli occhi. Le è stato fatto notare che, continuando a lavorare con impegno, potrebbe diventare una bellissima ballerina.

Benedetta ha eseguito un passo a due neoclassico insieme a Francesco. La performance è stata apprezzata, nonostante alcune piccole imprecisioni segnalate da Alessandra Celentano.

Per Anna A., invece, è arrivato un momento di confronto personale e artistico. La ballerina si è esibita in un passo a due con Simone Nolasco, dopo la dimostrazione di quest'ultimo insieme a Elena D'Amario. Le è stato riconosciuto un buon potenziale, ma è stata invitata a migliorare nell'interpretazione.

Durante il confronto si è parlato anche delle difficoltà dell'allieva nel rapporto con il proprio corpo. Ambra ha sottolineato i progressi compiuti dalla ragazza, che ha affrontato una prova diversa dal solito, indossando un pantalone e mettendosi alla prova con uno stile nuovo.

A intervenire è stato anche Samurai Jay, che ha cercato di rassicurarla dicendole che è una bellissima ragazza e che non c'è nulla che non vada in lei.

Alessandra Celentano propone le sfide immediate: Amadeus è contrario

A cambiare gli equilibri della scuola potrebbe essere la proposta di Alessandra Celentano. Dopo quanto accaduto nella puntata precedente, la maestra ha suggerito che gli ultimi classificati delle gare di canto e ballo affrontassero una sfida immediata, mettendo così a rischio la propria permanenza nel programma.

Tutti hanno accettato la proposta, tranne Amadeus, che si è detto contrario. Di conseguenza, Anna ha affrontato una sfida immediata contro Alessandro, giudicata da Garrison. A vincere è stata Anna, che ha così mantenuto il proprio posto nella scuola.

Anche Nicolò è finito in sfida, confrontandosi con Davide davanti al maestro Pennino. Entrambi hanno presentato i propri inediti, ma alla fine la vittoria è andata a Nicolò. A fare la differenza è stata soprattutto la linea melodica del suo brano, giudicata più convincente.

Lo sfidante ha comunque ricevuto apprezzamenti per la bella voce, la tecnica e la precisione vocale, ma il suo inedito è stato considerato più debole dal punto di vista melodico.

Alla fine, nessun allievo è stato eliminato. La proposta della Celentano ha però introdotto un nuovo elemento di pressione per i ragazzi, chiamati a dare il massimo per evitare di finire direttamente in sfida.

Amici 26, televoto: Anna M. e Lollo si mettono alla prova

Nel corso della registrazione si è svolto anche il confronto al televoto tra cantanti e ballerini, sulla scia di quanto accaduto la settimana precedente. Anna M. ha ballato sulle note di una canzone in spagnolo e ha ricevuto i complimenti di Alessandra Celentano, che ha ricordato il suo titolo di Campionessa del mondo.

Lollo, invece, si è esibito sulle note di Una cotta per te di Sayf. La sua performance ha emozionato Ambra, un giudizio significativo soprattutto alla luce delle precedenti osservazioni della responsabile artistica, che gli aveva fatto notare la necessità di trasmettere più emozioni attraverso la danza. Anche Andrea, Shari e Tiaso hanno preso parte al confronto, mentre i cantanti si sono presentati con i rispettivi inediti.

Il Ballerino Riccardo Frison

Riccardo, maglia ancora sospesa: la Celentano lo boccia

Tra i momenti più delicati della puntata c'è stato quello che ha coinvolto Riccardo, arrivato ultimo nella classifica della settimana precedente. Lorella Cuccarini aveva deciso di affidare alla maestra Celentano la scelta della prova da assegnargli e Alessandra aveva optato per una coreografia impegnativa.

Il ballerino ha eseguito il compito durante la nuova registrazione. A dimostrare Back to Black è stato Francesco, che ha ricevuto numerosi complimenti dalla Celentano, in particolare per il lavoro su gambe e piedi. Per Riccardo, invece, il giudizio è stato negativo. Nonostante l'impegno dimostrato durante la settimana, la prova non ha convinto né Alessandra Celentano né Lorella Cuccarini.

La maestra ha riconosciuto che il ragazzo aveva lavorato sul movimento e sull'espressività, ma ha criticato duramente la sua tecnica, assegnandogli un 2. Anche la Cuccarini ha giudicato insufficiente la prova e, di conseguenza, la maglia di Riccardo è rimasta sospesa.

Maria De Filippi ha mostrato un filmato che documenta alcuni momenti delle prove in sala, durante i quali la Celentano ha espresso giudizi sempre più severi sul lavoro del ballerino. In una prima occasione la maestra ha commentato: "Va maluccio". Successivamente, il giudizio è diventato ancora più duro: "È peggio di prima", fino ad arrivare a: "È un disastro".

A far discutere è stato anche l'atteggiamento di Riccardo nei confronti dell'insegnante. Il ballerino si sarebbe riferito alla Celentano chiamandola "quella", lamentando il fatto che, una volta arrivata la puntata, la maestra fosse pronta a elencare tutte le sue mancanze.

La situazione resta quindi delicata: Riccardo dovrà fare i conti con il giudizio della sua responsabile artistica, mentre la maglia sospesa lascia ancora aperta la questione della sua permanenza nella scuola.