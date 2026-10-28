Amici 26, Paulo salta le lezioni per dormire: arriva il richiamo di Rudy Zerbi

Il cantante di 24 anni ha ammesso di aver scelto di restare a letto dopo aver fatto tardi per scrivere una strofa. Rudy Zerbi lo ha avvertito che, in caso di nuovi episodi, potrebbero arrivare provvedimenti seri.

Ad Amici 26 scatta il richiamo di Rudy Zerbi per Paulo, che ha deciso di saltare alcune lezioni per continuare a dormire. Il cantante ha ammesso di aver scelto di restare a letto, ma il commissario tecnico gli ha fatto capire che questo atteggiamento non può ripetersi senza conseguenze.

Amici 26, Paulo salta le lezioni per dormire

Tutto è cominciato quando Paulo, al risveglio, ha deciso di non alzarsi dal letto, nonostante gli impegni previsti nella scuola di Amici. Non si è limitato a saltare alcune lezioni collettive, ma ha mancato anche un appuntamento individuale, presentandosi alle attività soltanto in un secondo momento.

Quando ha dovuto spiegare quanto accaduto, il cantante, noto anche per aver aperto un concerto di Blanco nel 2022 all'Ippodromo SNAI di San Siro, ha chiarito di non aver agito per una semplice distrazione o per la stanchezza accumulata. Al contrario, ha ammesso di aver scelto deliberatamente di continuare a riposare, convinto che non sarebbe comunque riuscito a prestare attenzione durante la lezione.

Rudy Zerbi, commissario tecnico di Paulo

"Non mi giustifico neanche perché nemmeno io ho parole. Sono andato a dormire tardissimo perché dovevo scrivere una strofa per domani. Stamattina mi sono detto che non sarei comunque riuscito a stare attento a lezione e quindi, mentre ero sul letto, ho deciso di riposare. Ma ho fatto una cavolata", ha spiegato Paulo.

Rudy Zerbi richiama Paulo: deve cambiare attitudine

Nonostante l'assenza, Paulo ha avuto la possibilità di recuperare la lezione. L'episodio, però, non si è chiuso senza conseguenze. Rudy Zerbi, che ha scelto di seguire il cantante all'interno della scuola, ha chiesto di incontrarlo per affrontare la questione.

Il docente ha invitato l'allievo a cambiare atteggiamento, sottolineando l'importanza di rispettare gli impegni e il lavoro svolto all'interno del programma. Il messaggio è stato chiaro: se il comportamento dovesse ripetersi, potrebbero arrivare provvedimenti molto seri.

Per Paulo si è trattato, dunque, di un primo avvertimento importante. La partecipazione ad Amici 26 richiede costanza, disciplina e impegno, aspetti fondamentali per chi vuole crescere artisticamente e dimostrare di meritare un posto nella scuola.

Nuovo ritardo per Paulo durante la lezione individuale

Poco dopo, però, il cantante ha avuto un nuovo problema con l'orologio. Paulo si è presentato con sette minuti di ritardo alla lezione individuale prevista per lui, facendo nuovamente emergere la questione della mancanza di puntualità.

L'assistente di sala lo ha quindi rimproverato, invitandolo a una maggiore considerazione di chi lavora ad Amici. Un richiamo che arriva a poca distanza dall'avvertimento di Zerbi e che potrebbe rendere più complicato il percorso dell'allievo.

Adesso resta da capire se Paulo riuscirà a cambiare atteggiamento e a dimostrare maggiore impegno. Dopo aver ammesso di aver commesso un errore, il cantante è chiamato a trasformare le parole in fatti: la puntualità e il rispetto delle regole potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro nella scuola.