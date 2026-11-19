Nuova registrazione per Amici 26 negli studi Elios di Roma. La puntata in onda domenica 22 novembre si preannuncia ricca di colpi di scena: tra i verdetti delle gare di canto e ballo, gli allievi chiamati ad affrontare nuove sfide e i giudizi dei professori, arriva anche una conferma di Maria De Filippi destinata a far parlare il pubblico. Ecco tutte le anticipazioni condivise da Superguidatv.

Le anticipazioni di domenica 22 novembre

Tra gli ospiti musicali della puntata troveremo Sarah Toscano, insieme a Napoleone e Amelie, che si esibiranno sulle note di Innamorati al piano bar.

Per quanto riguarda i giudici esterni, a valutare le esibizioni degli allievi saranno Carlo Verdone, per la gara di canto, e Irma Di Paola, per quella di ballo. Durante la registrazione, Maria De Filippi ha confermato le indiscrezioni circolate sui social negli ultimi giorni: Samurai Jay e Isobel Kinnear sono una coppia!

La ballerina Charli

Amici 26, anticipazioni: la gara di canto

Partiamo dalla gara di canto, che ha visto trionfare Shari, che ha conquistato il primo posto in classifica. Per lei arriva anche una bella opportunità: la possibilità di incidere un brano accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Zenit. All'ultimo posto troviamo invece Nicolò, che dovrà affrontare una nuova sfida, come deciso da Samurai Jay. Ecco le esibizioni degli allievi durante la gara:

Shari canta Bette Davis Eyes.

canta Bette Davis Eyes. Saitta si esibisce con Pensa, riscrivendo una parte del testo e concentrandosi sui temi della Sicilia e della mafia.

si esibisce con Pensa, riscrivendo una parte del testo e concentrandosi sui temi della Sicilia e della mafia. Aura canta Tu si 'na cosa grande.

canta Tu si 'na cosa grande. Kashmere si esibisce con Ma quale idea.

si esibisce con Ma quale idea. Tiaso canta You've Got a Friend.

canta You've Got a Friend. Andrea Heros porta sul palco Emozioni.

porta sul palco Emozioni. Nicolò si esibisce con Killing Me Softly.

Gara di ballo della sesta puntata: Napo primo, Charli ultima

Passiamo alla gara di ballo, dove a conquistare il primo posto è stato Napo, che si aggiudica anche la possibilità di volare a Londra. Situazione decisamente meno fortunata per Charli, che chiude la classifica all'ultimo posto e dovrà affrontare una sfida. A prendere questa decisione è stata Lorella Cuccarini. Ecco gli allievi che hanno preso parte alla gara:

Napo

Benedetta

Lollo

Clara

Riccardo

Charli

Napo fa parte della classe di ballo di Amici 26

Il compito di Riccardo: zero dalla Celentano e 6 da Lorella Cuccarini

Tra i momenti della puntata spazio anche ai consueti compiti assegnati dai professori. Questa settimana è toccato nuovamente a Riccardo confrontarsi con la maestra Alessandra Celentano. Il ballerino ha eseguito il compito dopo la dimostrazione di Francesco, ma la sua performance non ha convinto affatto l'insegnante, che gli ha assegnato un pesantissimo zero.

Di tutt'altro parere Lorella Cuccarini, che ha valutato il lavoro del suo allievo con un 6, concedendogli così la sufficienza e impedendo la sospensione della maglia. La professoressa ha spiegato la propria decisione sottolineando l'impegno dimostrato da Riccardo durante tutta la settimana. In particolare, il ragazzo ha lavorato duramente anche nella giornata di domenica, provando e riprovando insieme a Benedetta.

I JED, il duo formato da Dodo (Edoardo Menicagli) e Jeanvier (Simone Golfarini)

Le sfide che vedremo domenica: i Jed e India restano nella scuola

La registrazione ha riservato spazio anche alle sfide degli allievi a rischio eliminazione. La prima ha visto protagonisti i Jed, risultati ultimi nella classifica della settimana precedente. Il duo della squadra di Rudy Zerbi è riuscito a conservare il proprio banco e la maglia, superando il confronto con Denim.

A giudicare la sfida è stato Carlo Di Francesco. Per convincerlo, i ragazzi hanno presentato il loro inedito Indagine e una cover. Secondo il giudice, i Jed sono apparsi più sicuri sul palco rispetto al loro avversario. Entrambi, inoltre, hanno dato il meglio di sé proprio con i rispettivi inediti.

Esito positivo anche per India, protagonista di una sfida di judo terminata in pochissimo tempo. L'allieva è riuscita a battere rapidamente la sua avversaria, conquistando così la possibilità di proseguire il proprio percorso nella scuola. La stessa Maria De Filippi è rimasta sorpresa dalla velocità con cui India ha messo a tappeto la sfidante, arrivando a commentare che avrebbe preferito una prova un po' più lunga e meno fulminea. Infine, sul finale della puntata, Alex si è esibito in coppia sulle note di Die With a Smile.