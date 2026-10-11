Amici 26, arrivano pugilato e judo: chi sono Gabriele Guidi Rontani e India Serafini

Maria De Filippi amplia il talent show con due nuove discipline sportive. Gabriele Guidi Rontani e India Serafini raccontano i sacrifici, le difficoltà affrontate e gli obiettivi che inseguono dentro e fuori dalla palestra.

Novità ad Amici 26: la scuola di Maria De Filippi apre le porte anche allo sport, accogliendo due giovani atleti, il pugile Gabriele Guidi Rontani e la judoka India Serafini. Le loro storie raccontano sacrifici, sfide personali e sogni da realizzare, mostrando il lato meno conosciuto delle discipline sportive.

L'idea è nata dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno acceso i riflettori su tante discipline capaci di regalare emozioni, ma che durante il resto dell'anno faticano a trovare spazio sui media. Tra i primi atleti a entrare nella scuola ci sono Gabriele Guidi Rontani, pugile di 22 anni, e India Serafini, judoka ventenne originaria di Pomezia. Due percorsi diversi, accomunati dalla determinazione e dalla voglia di trasformare lo sport in un'opportunità per il futuro.

Amici 26, Maria De Filippi spiega perché ha scelto di dare spazio allo sport

A spiegare la novità è stata la stessa Maria De Filippi, che ha raccontato a Gabriele Guidi Rontani come è nata l'idea di coinvolgere gli atleti nel programma. La conduttrice ha sottolineato l'importanza di dare visibilità a discipline che richiedono impegno e sacrifici, ma che non sempre ricevono l'attenzione che meritano.

"Il motivo per cui tu sei qua è perché ho guardato le Olimpiadi, come penso tanti di noi le abbiamo guardate. Ho visto tanti sport importanti, dove c'è poca visibilità, ma magari dietro tanto sforzo, tanto sacrificio, magari non c'è un grande giro di soldi, ed è forse per questo che sono visti poco. E quindi avevamo pensato, io e tutte le persone che lavorano con me, di far conoscere cosa c'è dietro quella maglia".

Un progetto che punta a raccontare non soltanto i risultati sportivi, ma anche le storie personali, le rinunce e la determinazione di chi si allena ogni giorno per inseguire un obiettivo.

Gabriele Guidi Rontani ai Giochi del Mediterraneo di Taranto

Gabriele Guidi Rontani, ad Amici 26 la storia del pugile che si allena da quando aveva otto anni

Tra i nuovi protagonisti di Amici 26 c'è Gabriele Guidi Rontani, 22 anni, che pratica pugilato da quando ne aveva otto e fa parte del gruppo sportivo dell'Esercito. Per presentarlo al pubblico è stata trasmessa una clip dedicata alla sua vita, nella quale il giovane atleta ha raccontato quanto lo sport richieda impegno e rinunce.

"I sacrifici sono tanti, parecchie rinunce, dormire presto, non uscire la sera. Faccio questo da 14 anni perché mi rende felice e per costruirmi un futuro migliore".

Gabriele vive con il padre e i fratelli, che lo hanno sostenuto nel suo percorso, affrontando sacrifici per permettergli di coltivare il sogno di diventare un pugile affermato.

Nella sua vita c'è anche Sara, la fidanzata conosciuta in palestra, che rappresenta un importante punto di riferimento. "Con lei mi sento più sicuro", ha raccontato il ragazzo. È stata proprio Sara a fare il primo passo e, parlando di lui, lo ha descritto con parole molto affettuose: "È un'anima buona, pensa sempre prima agli altri e poi a sé".

A consegnargli la maglia di Amici 26 è stato Giovanni De Carolis, direttore tecnico della nazionale di pugilato, che ha accolto con entusiasmo la presenza della disciplina nel talent show. "Sono contentissimo che il pugilato sia qui, mi ha insegnato tanto nella vita, il rispetto per chi ti allena, per l'avversario, è una disciplina che ha tante sfaccettature".

Un momento significativo per Gabriele, che nella scuola avrà l'occasione di far conoscere al pubblico il mondo della boxe e tutto ciò che si nasconde dietro gli allenamenti e la preparazione di un atleta.

Maria De Filippi e India Serafini

India Serafini, il judo l'ha aiutata ad affrontare la perdita del padre

L'altra atleta arrivata nella scuola di Amici 26 è India Serafini, 20 anni, originaria di Pomezia e praticante di judo. La sua storia è segnata da un dolore profondo: la perdita del padre, un evento che ha lasciato un segno importante nella sua vita, ma che non le ha impedito di continuare a inseguire i propri obiettivi.

"È stato un dolore fortissimo, il judo mi ha salvato in quel periodo, perché avevo un obiettivo, volevo arrivare ai Mondiali".

India porta sempre con sé una fotografia del padre, che considera il suo portafortuna più prezioso. Oggi, accanto a lei, c'è soprattutto la madre, che rappresenta la sua più grande sostenitrice.

La giovane judoka coltiva un sogno sportivo importante: arrivare ai Mondiali di judo. Ma non è l'unico obiettivo che vuole raggiungere. India desidera anche diventare medico e, per questo, continua a dedicarsi agli studi, senza perdere di vista le proprie ambizioni.

"Resto sempre con i piedi per terra", ha spiegato, dimostrando di voler affrontare il proprio percorso con equilibrio e consapevolezza. Lo sport, per lei, è molto più di una competizione: è una scuola di vita che le ha insegnato a reagire alle difficoltà e a trovare la forza per ricominciare. "Il judo mi ha insegnato che ogni volta che cadi devi rialzarti, c'è sempre modo di ricominciare".

A consegnarle la maglia di Amici 26 è stata Alice Bellandi, medaglia d'oro nel judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un incontro simbolico, che lega il percorso della giovane atleta all'esempio di una campionessa capace di raggiungere il traguardo olimpico più ambito.

Dalla boxe al judo, le storie dei due giovani atleti raccontano come lo sport possa diventare una strada per costruire il futuro, ma anche uno strumento per affrontare i momenti più difficili della vita. E la scuola di Maria De Filippi si trasforma così in uno spazio in cui talento e passione possono esprimersi in forme nuove, portando sul piccolo schermo discipline che meritano maggiore visibilità.