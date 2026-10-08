Amici 26, anticipazioni prima puntata: la nuova classe e i professori con Amadeus e Samurai Jay

La prima puntata di Amici 26 svela i nuovi allievi della classe e la squadra dei responsabili artistici tra conferme, new entry e l'arrivo della nuova categoria dedicata allo sport.

Amici di Maria De Filippi torna in televisione con una nuova edizione e le anticipazioni della prima puntata iniziano a delineare quella che sarà la nuova classe del talent show. La puntata è stata registrata oggi e andrà in onda domenica 11 ottobre 2026, a partire dalle 14:00, su Canale 5.

La nuova edizione porta con sé diverse novità, a partire dalla composizione della squadra dei professori e dall'introduzione di una nuova categoria dedicata allo sport.

Amici 26, chi sono i professori di canto e ballo

Per quanto riguarda il canto, secondo le anticipazioni di Amicinews e Superguidatv, tra i responsabili artistici troviamo Rudy Zerbi, che viene dunque confermato, insieme alla novità Samurai Jay e Amadeus, già giudice del serale e promosso al pomeridiano dopo l'addio al gruppo Warner Bros. Discovery.

Amadeus ad Amici

Per il ballo, invece, la commissione sarà composta da Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, che ritorna alla danza dopo la parentesi nel canto, e Ambra Angiolini, che debutta in questo ruolo. Non ritroveremo quindi Anna Pettinelli, passata sulle reti Rai, così come Veronica Peparini ed Emanuel Lo, che non fanno parte della nuova squadra di professori.

La grande novità: arriva la categoria Sport

Come già anticipato nei mesi scorsi, quest'anno Amici amplia il proprio percorso introducendo una terza categoria, quella dedicata alle discipline sportive. Nel corso della registrazione sono stati presentati i primi due allievi sportivi: India, che entrerà nella scuola per il judo, e Gabriele, che si cimenterà invece nel pugilato.

Il loro percorso sarà differente rispetto a quello dei cantanti e dei ballerini. I due ragazzi seguiranno infatti un cammino parallelo e, a ogni puntata, dovranno affrontare uno sfidante esterno nella propria disciplina.

A giudicare le loro prove saranno giudici esterni e competenti in materia. Soltanto vincendo le sfide potranno continuare a rimanere nella scuola e arrivare fino alla fine del percorso, dove è previsto un premio. La categoria Sport, inoltre, non è ancora completa: nella prossima puntata entrerà infatti un nuovo atleta.

Lorenzo Salvetti è tra gli ospiti della prima puntata

Come si entra nella scuola di Amici

La nuova classe è composta, almeno per il momento, da 25 ragazzi e ragazze. La loro permanenza ad Amici, però, non è ancora definitiva. Gli allievi hanno ottenuto almeno un sì da parte di uno dei professori e hanno quindi conquistato la maglia, ma dovranno ancora ottenere la conferma del banco.

Durante il percorso in sala, i professori avranno infatti la possibilità di conoscere meglio i ragazzi e decidere se confermare o meno il loro ingresso nella classe. Qualora un allievo dovesse ottenere due sì, sarà poi il ragazzo stesso a scegliere il professore con cui intraprendere il proprio percorso, secondo il meccanismo già visto nelle precedenti edizioni.

I cantanti della nuova classe

Per quanto riguarda il canto, i nomi emersi durante la registrazione sono: Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari, Nicolò, Andrea Heros, Manuel, Tìaso, Posniak ed Erness.

Particolare il caso di Shari, già conosciuta da Amadeus per il suo precedente percorso a Sanremo. Il conduttore, ricordando quell'esperienza, ha scelto di dirle di no proprio perché i due avevano già lavorato insieme in passato.

I ballerini di Amici 2026

Per il ballo, invece, nella nuova classe troviamo: Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo. Anche per loro, però, il percorso è appena iniziato e la conquista della maglia non equivale ancora alla certezza di rimanere nella scuola.